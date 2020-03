VIDEO - "Penser aux plus fragiles" pour Geneviève Darrieussecq

Sur France Bleu Gascogne, la secrétaire d'Etat aux Armées, Geneviève Darrieussecq, demande à chacun de "se protéger pour protéger les autres". C'est une forme de solidarité explique la Montoise : "Peut-être que nous sommes dans une société où chacun pouvait paraître individualiste, là il faut penser aux autres, à ses voisins, à ses parents. Protéger les plus faibles et les plus fragiles pour faire en sorte que ce virus se transmette le plus lentement possible."

Geneviève Darrieussecq était invitée ce vendredi matin sur France Bleu Gascogne, après les nouvelles mesures annoncées la veille par le président de le République Emmanuel Macron.

Etre responsable et co-responsable

"La situation est préoccupante", reconnaît la secrétaire d'Etat, "pas en relation avec la maladie elle-même, qui pour la très grande majorité est assez bénigne. Mais le mode de propagation est très rapide et un certain nombre de personnes fragiles peuvent avoir une situation préoccupante nécessitant une hospitalisation".

Geneviève Darrieussecq insiste : "Il faut ralentir cette épidémie pour que nos hôpitaux ne soient pas asphyxiés par l'afflux de personnes fragiles. La grande majorité de la population n'aura pas de symptômes violents."

N'est-ce pas trop ?

"Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, toutes les décisions qui sont prises le sont en relation étroites avec les scientifiques. On ne joue pas aux dés. Il y a des épidémiologistes, des scientifiques, des chercheurs qui démontrent que de fermer les écoles, les crèches, les lycées, les collèges ralentit la propagation du virus parce que les jeunes sont des porteurs, souvent porteurs sains, mais ensuite transmettent dans leur famille. L'arrêt complet pendant un certain temps permet de ralentir considérablement l'évolution de l'épidémie. C'est ce qui est recherché et c'est basé sur des constations scientifiques probantes. Ce ne sont pas des décisions politiques facile à prendre et que l'on prendrait sans aucune assurance scientifique."

Il ne faut pas paniquer

Malgré tout, le premier tour des élections municipales est maintenu ce dimanche. "On dit aux personnes âgées qu'il faut aller voter. Ce qui est dit aux personnes âgées c'est : rester au maximum chez vous. C'est à dire, n'allez pas tous les jours, de façon répétée au contact d'autres citoyens, pour affaiblir cette transmission. Mais aller voter, ne représente pas plus de risques que d'aller faire ses courses. Toutes les mesures barrières seront prises dans les bureaux de vote, qui seront tous équipés autant que nécessaire".

Pour le président de la République, l'épidémie de coronavirus "qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle". Pour autant, il ne faut pas paniquer insiste Geneviève Darrieussecq : "Cette maladie est assez contagieuse, bénigne dans la plupart des cas. Nous voulons protéger les plus fragiles. Mais, il ne faut pas paniquer. Nous avons des services de santé exceptionnels, on voit la très grande résilience de nos hôpitaux et de notre structure de soins. On pense aussi aux médecins libéraux, qui participent largement à tout cela. Mais il ne faut pas paniquer, il faut avoir confiance. Il faut se surveiller, surveiller ses voisins et protéger ses voisins."