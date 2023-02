VIDÉO - Pénurie de dentistes : "Il faut travailler sur la qualité de vie" des praticiens, selon l'URPS

La profession a dévoilé ces chiffres ce jeudi : la région Hauts-de-France compte 43 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants, contre 63 en moyenne ailleurs en France. Dans certains territoires (dans le Pas-de-Calais entre Montreuil, Boulogne et Bruay-la-Buissière, ou dans la Sambre-Avesnois), on tombe à moins de 22 dentistes pour 100 000 habitants.

Garantir la liberté d'installation

"On a un problème de démographie, un vieillissement de la population médicale, explique ce vendredi sur France Bleu Nord Marie Biserte, vice-présidente de l'URPS Chirurgiens-Dentistes Hauts-de-France. On a défini des zones de tension qu'on appelle déserts médicaux ou zones sous-dotées. Et les futurs départs en retraite ne feront qu'aggraver la situation pour ces zones. On se doit d'alerter les pouvoirs publics à l'heure où on aurait tendance à imaginer que d'imposer aux jeunes praticiens d'aller s'installer dans des zones dites sous-dotées pourrait être une solution."

Selon elle, il faut en effet garantir la liberté d'installation, pour ne pas décourager les jeunes praticiens, mais en même temps "travailler sur la qualité de vie, aussi bien professionnelle que la cadre de vie personnel des professionnels de santé". "Il faudrait pouvoir démontrer les attraits d'un territoire, le plaisir qu'un praticien peut avoir à travailler avec une population en zone rurale", poursuit Marie Biserte, invitée ce vendredi de France Bleu Nord.

Selon Marie Biserte, les aides financières à l'installation ont également prouvé qu'elles étaient inefficaces. Afin d'inverser la tendance, l'URPS Chirurgiens-Dentistes proposent plusieurs mesures, comme la mise en place de vacation dans les hôpitaux ou la possibilité de déléguer certains actes comme les détartrages aux assistants dentaires, afin de dégager du temps.