VIDEO - " Perruques mieux remboursées, réelle avancée mais peut mieux faire ", Marie Presset, Ligue contre le Cancer 37

La Ligue contre le cancer 37 salue l'amélioration par la Sécu de la prise en charge des perruques pour les malades du cancer. Avec désormais un remboursement intégral pour les perruques de moins de 350 euros. En revanche, pour les plus chères, il n'y a plus de remboursement.

Indre-et-Loire, France

Chaque année en France, près de 50 000 Français ( 90% de femmes ) atteints du cancer ont besoin de prothèses capillaires. Des perruques qui peuvent coûter très cher. Entre 300 et 2000 euros. " Les perruques sont très importantes. Elles permettent aux malades de garder une _belle image de soi, de garder confiance en soi_" pour mieux combattre la maladie.

" Avant, toutes les perruques quelque soit leur prix étaient remboursées par la Sécu à hauteur de 125 euros. Aujourd'hui, les perruques de classe 1 ( les moins chères ) sont prises en charge à 100% jusqu'à 350 euros. Les classes 2 qui coûtent jusqu'à 700 euros sont remboursées à hauteur de 250 euros maxi. En revanche, pour les plus chères, il n' y a plus de remboursement. _C'est décevant même si à la Ligue on salue une véritable avancée pour la prise en charge de certaines perruques, en tout cas les plus abordables_"

La Ligue contre le cancer propose également une fois par mois son atelier perruques et coiffures. Deux coiffeuses bénévoles apportent un soutien et un accompagnement aux malades avec à disposition 100 à 150 perruques prêtées gratuitement le temps du traitement.

La Ligue contre le cancer demande aussi votre soutien. L'an dernier, les dons ont diminué de 12% en Indre-et-Loire soit 63 000 euros de moins dans les caisses.