VIDEO - Peut-on (encore) s'embrasser ?

Une habitude bien française que contrarie fortement le COVID-19 en ce moment : s'embrasser ! Et la question du jour est importante pour celles et ceux qui aiment le "contact" : peut-on s'embrasser ? Y a-t-il des précautions à prendre ? Lesquelles ?

Sans aller jusqu'à chanter du Carlos (big bisou...) , la question est plus importante qu'il n'y parait, et permet même de faire le point sur les risques de propagation du Covid-19, et les moyens de limiter les risques.

Chez moi c'est deux !

Prenons un cas concret : les grands-parents et les petits enfants ! De prime abord on pourrait penser que les risques sont limités : les enfants seraient peu propagateurs du COVID-19, et sauf à vouloir couvrir de salive le petit chéri on peut tout à fait se contenter d'enlacer l'être cher et ainsi éviter au maximum le risque de diffusion par la salive.

Chez moi c'est la joue droite d'abord !

Et si vous vous demandez pourquoi nous avons l'air d'encourager les effusions, c'est tout simplement qu'après une période de confinement assez longue, les contacts physiques sont très importants pour mieux se sentir ! Eh oui : s'enlacer et s'embrasser font partie des éléments qui aident à se sentir bien.

Prenez un chewing gum Émile !

Bref, brossons-nous les dents, et retrouvons chaleureusement les contacts indispensables à notre bien-être.