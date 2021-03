VIDÉO - Philippe Croizon apprend l'anglais pour aller dans l'espace

Un nouveau challenge pour Philippe Croizon. L'homme amputé des deux bras et des deux jambes suite à un accident en 1994, repousse encore et encore les limites du possible. Après avoir traversé la Manche à la nage, ou participé récemment au Dakar dans un véhicule adapté, Philippe Croizon, se prépare pour un jour partir dans l'espace. On le sait c'est une promesse d'Elon Musk, le patron de Space X et de Tesla.

Le patron américain interpellé via Twitter par Philippe Croizon, l'a d'ailleurs invité en octobre prochain à Cap Canaveral pour voir le départ de trois touristes avec une de ses fusées.

Premier défi : apprendre l'anglais

D'ici le mois d'octobre, il doit apprendre l'anglais pour se préparer lui aussi à partir un jour dans l'espace. Cela passe par une heure et demi de cours d'anglais tous les jours de la semaine. Un défi pour lui.

Un challenge de plus pour Philippe Croizon, habitant d'Angoulins depuis peu, près de La Rochelle. Ces cours d'anglais à domicile vont lui permettre de franchir un nouveau cap, en tout cas dans sa tête. Lui qui considère qu'il part d'un niveau très très faible en anglais, va donc montrer à tous que rien n'est impossible.

Une première étape avant de passer ensuite à des tests physiques très exigeants pour aller dans l'espace.