Vidéo : Phillippe Douste-Blazy lance une pétition pour l'utilsation de l'hydroxychloroquine dans les hôpitaux

La pétition du professeur Philippe Douste-Blazy a été déjà été signé par des grands noms de la médecine et par plus de 85.000 personnes. L’ancien maire de Toulouse demande au premier ministre et au ministre de la Santé "de mettre à disposition immédiate dans toutes les pharmacies hospitalières de l'hydroxychloroquine ou, à défaut, de la chloroquine pour que chaque médecin hospitalier puisse en prescrire à tous les malades atteints de forme symptomatiques de l'affection à Covid-19, particulièrement à ceux atteints de troubles pulmonaires si leur état le requiert.

Nous appelons l'Etat à effectuer des réserves ou des commandes d'hydroxychloroquine afin que, si l'efficacité se confirmait dans les prochains jours, nous ne soyons pas en manque de traitement."

Dans une vidéo, il explique pourquoi il faut aller très vite et pourquoi le gouvernement ne doit pas tarder.

Moins de morts à Marseille

L’ancien maire de Toulouse explique aussi dans une vidéo que le protocole semble avoir fait ses preuves en Chine. Il estime aussi qu’il y a moins de mort à Marseille ( ou le protocole est testé ) qu’ailleurs en France . "Des données chinoises récentes ont suggéré l'efficacité de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine au laboratoire et chez les malades. Une étude publiée par Chen et coll. (Efficacy of hydroxychloroquine in patients with Covid-19 : results of a randomized clinical trial) montre l'efficacité de l'hydroxychloroquine chez les malades atteints par le Covid-19 souffrant de pneumonie moyennement sévère ; les quelques patients qui se sont aggravés ne recevaient pas le traitement.

Des cartes publiées par Santé Publique France montrent un taux de mortalité chez les personnes hospitalisées beaucoup plus faible à Marseille que dans le reste du territoire."

Philippe Douste-Blazy qui a lancé cette pétition avec le Dr. Christian Perronne, Chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches. Elle a été signée notamment par le Patrick Pelloux, Président de l’Association des médecins urgentistes de France.