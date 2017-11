VIDEO Plongée dans le Gipsa Lab de Grenoble

Le laboratoire Gipsa (Grenoble image parole signal automatique) est un des piliers français de la recherche en matière de communication numériques et d'interactions entre systèmes. Il s'agit entre autre de donner une "intelligence" comportementale aux machines.

"Signaux et systèmes". Difficile de faire plus vague et plus large que cette définition du domaine de travail du Gipsa Lab de Grenoble; qui fête ses années ses 10 ans. A travers trois grands secteurs ( voir ci-dessous), les 400 personnes qui travaillent pour ce laboratoire conjoint à l'UGA (Université Grenoble Alpes), à Grenoble-INP (Institut Polytechnique) et au CNRS explorent tout autant les méandres de notre cerveau que ceux de nos interactions sociales et de celles de nos objets avec leur environnement. Le plus simple est de passer par l'exemple.

Des drones qui s'évitent...

Dans un des laboratoires du Gipsa les chercheurs se penchent par exemple sur les interactions des drones de loisir avec leur environnement et avec leurs pilotes. La popularisation de ces objets commence en effet à faire naître des accidents. Une manœuvre un peu brusque, la focalisation sur le sujet filmé ou un recul "à l'aveugle" peuvent générer des collisions avec un câble électrique, une personne, d'autres drones... quand ce n'est pas avec un avion de ligne.

Chez Gipsa Lab on parvient à faire voler des drones dans un espace virtuellement limité et leur faire éviter les collisions. La technologie va permettre de faire suivre une championne d'escalade rapide par plusieurs drones coordonnées, de façon ensuite à disséquer et améliorer sa gestuelle. Le tout sans que les drones ne heurtent la sportive, ne heurtent le mur d'escalade... ou ne se heurtent entre eux. D'autre applications de l'intelligence des drones permettent à Gipsa Lab d'incuber, avec la SATT (Société d’Accélération du Transfert de Technologies) Linksium, une start-up dans le domaine des loisirs et du jeu : Drone Interactive présentera ses innovations au prochain CES (Consumer Electronic Show) en janvier à Las Vegas.

Illustration

Un robot avec une intelligence sociale

Un autre exemple des recherches du Gipsa Lab est fourni par Nina. Ce robot apprend petit à petit à adopter des comportements adéquat à la situation qui se présente à elle. En l’occurrence le travail s'oriente sur la conduite d'un test de mémoire, dépistage potentiel de la maladie d’Alzheimer. Pour être un bon robot "humanoïde" il ne suffit pas de savoir quelle question poser et si la réponse et bonne ou pas. Ça c'est à la portée du moindre jeu pour enfant. Non, pour que Nina puisse mener complètement ce test face à des gens potentiellement malade il faut qu'elle appréhende leur état émotionnel et adopte elle le bon comportement en retour. Et Gipsa Lab entre, à l'interface technologie-science sociale-science du langage, dans le monde de la communication "non verbale". Le but est que Nina puisse aussi parler avec ses yeux, ses intonations de voix, la position de son corps et puisse aussi faire preuve de bienveillance, d'empathie, de fermeté... etc.

La tâche est immense mais Nina progresse

Parmi ses domaines d'investigation Gipsa Lab est aussi capable de nous faire jouer à une sorte de Space Invader et de détruire des petits envahisseurs sans toucher la moindre manette de jeu, uniquement grâce à des capteurs sur notre tête.

Gipsa Lab ce sont :

- 400 chercheurs dont 150 permanents, le reste étant constitué de thésards, stagiaires, invités...

- 1 000m2 de plateformes expérimentales

- 400 publications scientifiques par an

- Un budget de 4,6 millions d'euros, dont 0,8 apportés par des industriels

- Trois départements

Automatique : "théorie de la modélisation, analyse, commande, observation, contrôle, diagnostic des systèmes complexes, embarqués, en réseaux"

Images-Signal : "traitement du signal, des images et des vidéos, information, communication, perception, vision, télédétection"

Parole et cognition : "agents conversationnels, communication face à face, biomécanique, voix parole et langague, linguistique, phonétique et dialectologie, neurocognition"