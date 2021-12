VIDEO : Pour faire face à l'augmentation des cas positifs au Covid, la CPAM d'Ille-et-Vilaine recrute

La 5ème vague de l'épidémie de Covid-19 touche fortement la Bretagne. Le nombre de cas augmente et pour y faire face, la CPAM d'Ille-et-Vilaine recrute des agents pour appeler les malades et leurs cas contact.

Le travail ne manque pas ces dernières semaines à la CPAM d'Ille-et-Vilaine. Alors que les cas de Covid-19 se multiplient, il a fallu recruter des agents pour tracer les malades et leurs cas contact. Stéphane Droniou, sous directeur par intérim des offreurs de soins à la CPAM d'Ille et Vilaine était l'invité de France Bleu Armorique pour en parler.

France Bleu Armorique - Est ce que vous nous confirmez déjà que vous devez passer plus d'appels depuis le début de cette cinquième vague en Bretagne et notamment en Ille-et-Vilaine?

Stéphane Droniou - Je vous le confirme. En l'espace de deux mois, nous avons connu une augmentation de près de mille pour cent. Si je dois le formuler autrement, le nombre de cas testés positifs a été multiplié par dix entre le 1er octobre de cette année et la fin du mois de novembre 2021.

FBA - Et donc, pour vos équipes qui passent ces appels à ces cas positifs, cela veut dire dix fois plus d'appels?

Stéphane Droniou - Ça veut dire qu'il faut dimensionner nos équipes de manière différente en recrutant, par exemple, en modifiant quelque peu la manière dont on s'adresse aux assurés pour essayer d'écourter un peu les appels et être en capacité d'absorber cette hausse. Nous avons embauché 14 personnes, par exemple à la CPAM 35 aujourd'hui, il y en a 16 autres qui vont arriver dans le milieu de la semaine, il s'agit d'intérimaires. Il en est de même pour les autres caisses de la région bretonne.

FBA - Quel est leur rôle exactement? Vous disiez le temps d'appel est un peu plus court, mais il y a quand même des questions essentielles à poser...

Stéphane Droniou - Il y a des questions essentielles. En fait, la durée de communication était d'environ 30 minutes précédemment. On essaie de la réduire à 20 minutes, encore une fois, pour pouvoir contacter davantage de personnes. On adapte le discours aux situations, bien évidemment, en faisant passer les messages les plus importants : notamment de se faire tester, de s'isoler, si toutefois la personne est testée positive et surtout, de nous communiquer le nom de leurs personnes contact.

On répond à leurs questions. Alors ce sont surtout les personnes qui sont vaccinées qui souhaitent savoir comment procéder, si elles doivent d'emblée s'isoler ou pas. Il y a aussi des questions également sur le variant Omicron, pour savoir s'il y a des mesures qui sont prises de manière un peu différenciée par rapport aux autres variant. Voilà, c'est ce type de questions auxquelles nous avons à répondre.

FBA - Il faut parfois savoir rassurer les malades, ceux qui apprennent qu'ils sont positifs ou Covid?

Stéphane Droniou - Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie effectivement des qualités requises que d'avoir un minimum d'empathie et de savoir justement procéder à une forme de réassurance.

Si toutefois, nous ne sommes pas en capacité, par exemple, de traiter l'intégralité des personnes testés positifs dans la journée ou le lendemain, donc, la Caisse nationale a mis en place un système qui permet d'identifier les personnes qui n'ont pas pu être contactées pour leur envoyer des SMS. Il en est de même pour les personnes contact donc chaque jour le midi et à 18 heures, ces personnes sont identifiées et elles se voient donc adresser un SMS pour leur donner les consignes à suivre.

FBA - Et pour vous décharger un peu, il y a une nouveauté aussi pour les assurés cette semaine...

Stéphane Droniou - Effectivement, les assurés peuvent pourront à partir de mercredi, normalement donc en ligne, se prescrire un arrêt de travail en fonction de la situation rencontrée si elles sont testées positives.