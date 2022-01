Indre-et-Loire : le taux d'incidence franchit la barre des 2 000 cas de Covid pour 100 000 habitants

Depuis le début de la pandémie, jamais il n'y avait eu autant de contamination au Covid. Avec son variant Omicron, l'épidémie ne cesse de faire exploser le taux d'incidence. En Indre-et-Loire, il vient de franchir la barre des 2 000 nouveaux cas pour 100 000 habitants ( 2037 précisément selon les derniers chiffres de Santé Publique France arrêtés au 7 janvier dernier ). Il a ainsi doublé en seulement 12 jours.

Des contaminations en pagaille mais une tension hospitalière qui reste mesurée. Avec 36 lits occupés en réanimation en Indre-et-Loire, c'est quasiment deux fois moins que lors des premières et troisièmes vagues.

Trop de cas pour pouvoir tracer tous les cas contacts

Effets bénéfiques de la vaccination, variant plus contagieux mais moins virulent ( moins de formes graves )... Des voix s'élèvent dans le monde médical pour s'interroger sur la pertinence de la stratégie française basée sur ces tests massifs ( 10 millions par semaine ) et son fameux " tester, tracer, isoler".

"Le contact tracing avait une utilité lorsque l'épidémie n'était pas à ce stade-là", explique le Dr Christophe Géniès, vice-président du conseil de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire. "Mais là elle est hors de contrôle. Et donc demander aux gens de la CPAM qui font un travail énorme de tracer et d'appeler tous les gens contact, c'est quasi impossible.

L'Omicron a une durée d'incubation de trois jours. Donc, dans le cas où vous allez tester un enfant, il faut que dans les 24 ou 48h, les gens de la Sécu soient au courant. D'autant plus qu'un autotest positif doit être revalidé et enregistré dans le système Si-DEP pour pourvoir être reconnu par la CPAM. Ça prend du temps et donc une fois que ça arrive, c'est trop tard.

Faisons plutôt appel à la responsabilité des gens. Si vous êtes positifs, restez chez vous. On s'isole, on respecte les gestes barrières et ce sera à mon avis beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace."