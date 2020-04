Alors que le Haut-Rhin est l'un des foyers de l'épidémie de coronavirus en France, les médecins des hôpitaux de Mulhouse et Colmar appellent la population à respecter le confinement pour les aider à lutter contre le Covid-19.

VIDÉO - "Pour nous aider, restez chez vous" : l'appel des médecins de Mulhouse et Colmar

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, deux médecins Haut-Rhinois appellent les habitants à rester chez eux en ce week-end de Pâques. "Avec toutes les équipes du GHR de Mulhouse et Sud Alsace nous nous battons depuis 6 semaines contre le Covid-19. Nous luttons toujours. La crise n'est pas finie. Nos 500 lits Covid sont occupés en permanence. Des cas arrivent encore chaque jour", rappelle d'abord Marc Noizet, chef du Samu 68 et des urgences de l'hôpital de Mulhouse Sud Alsace. La situation est identique à Colmar : "Les pateinst sont dans un état grave et certains décèdent notamment des patients jeunes", ajoute Eric Thibaud, chef des urgences aux hôpitaux civils de Colmar.

Ce constat fait, les médecins demandent donc une nouvelle fois à la population de les aider : "Pour nous aidez, _nous vous demandons de respecter les règles de confinement. C'est à cette condition que nous parviendrons à stopper l'épidémie_, à diminuer le nombre de personnes hospitalisées et à soulager nos équipes soignantes".

Ne sortez pas

"Restez chez vous respecter les règles, les gestes barrière, les distances, ne sortez pas. Le seul traitement efficace est le confinement. C'est simple et vous nous aiderez vraiment à vaincre cette épidémie. Même s'il fait beau et que la tentation est grande, aidez nous à vaincre le Covid-19. Restez à la maison".

Le département du Haut-Rhin est l'un des plus touchés par l'épidémie de coronavirus. Selon Santé publique France, au jeudi 9 avril, 561 personnes sont décédées à l'hôpital du Covid-19 dans le département, 143 sont toujours en réanimation. Le préfet du Haut-Rhin a durci les mesures de confinement pour le week-end de Pâques pour limiter davantage encore les sorties.