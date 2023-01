Grève des médecins libéraux : "Il n'y a pas de bon moment pour faire grève", dit une généraliste de Toulouse

"Médecins pour demain", c'est le mouvement qui est à l'origine de ce mouvement de grève des généralistes partout en France, qui entre dans sa deuxième semaine. Bénédicte Marvill, médecin généraliste à Toulouse, est membre de ce collectif. Invitée de France Bleu Occitanie ce mardi, elle explique pourquoi, le mouvement de grève est très suivi, selon elle.

Il est un peu suivi, beaucoup suivi, très suivi ce mouvement ?

Selon nos informations, que nous avons du terrain, le mouvement est très suivi, malgré ce que peut en dire le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Il a parlé ce lundi d'une baisse d'activité de 5 à 10 % quand votre collectif parle de 70% ?

Nous n'avons pas les chiffres exacts du terrain parce qu'il est compliqué de référencer le nombre de grévistes, parce qu'en tant que libéraux, nous n'avons pas à nous déclarer grévistes. Donc nous aurons les chiffres un petit peu plus précis dès la semaine prochaine. Mais je peux vous assurer que le mouvement est très suivi. On voit d'ailleurs l'impact que ce mouvement a sur les services d'urgences.

L'écart est quand même abyssal entre les chiffres ?

Bien sûr, mais je pense que le directeur de la Cnam a tout intérêt de minimiser notre mouvement afin d'essayer de nous démobiliser. Mais nous restons unis et solidaires et nous allons réussir tous ensemble.

On vient d'entendre dans le journal de 8h des familles en difficulté pour trouver un rendez-vous pour des enfants malades. Beaucoup de cas de grippe encore. C'est la rentrée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ?

Alors je leur réponds effectivement que nous comprenons que la période est difficile du fait des épidémies hivernales. Mais il n'y a pas de bon moment pour faire grève. Malheureusement, le système de santé est à l'agonie depuis de nombreuses années. Nous n'avons trouvé que ce moyen de faire grève, la fermeture de nos cabinets, parce que les grèves silencieuses n'avait jusqu'alors pas été entendues par nos instances gouvernementales.

Avec la création notamment de votre mouvement qui est nouveau, "Médecins pour demain", il fallait en passer par là ?

Depuis depuis trente ans, le système de santé se dégrade. Nous voyons qu'avec les syndicats historiques, ils n'ont pas réussi à agir pour la médecine libérale et du coup, les médecins de terrain, à la base, on a voulu se réunir et agir pour sauver la médecine libérale.

Ce que vous reprochent, entre guillemets, certains syndicats, c'est que vous y allez un peu fort avec votre demande première qui est une augmentation de la consultation à 50 euros. Sur le fond, ils posent le même constat que vous, mais sur la forme, ils regrettent qu'on ne parle que de ce chiffre. Vous comprenez cette différence ?

Parce que la revalorisation tarifaire, effectivement, est une de nos principales revendications. Nous avons besoin de cette revalorisation afin de pouvoir embaucher du personnel, des secrétaires, des assistants médicaux qui nous permettraient de déléguer les tâches administratives qui représentent environ 20 à 25% de notre de notre temps.

Donc de plus en plus ?

De plus en plus bien évidemment, on croule sous les tâches administratives ; donc nous voulons déléguer ce temps-là afin d'augmenter notre temps médical auprès de nos patients, ce qui est quand même l'essence même de notre métier. Et cette revalorisation aussi permettrait de créer un choc d'attractivité qui inciterait nos jeunes confrères à s'installer. Parce qu'actuellement, on a un problème de vocations avec seulement 10% des médecins qui s'installent dans l'année suivant leurs études, et 40 % qui ne font jamais de médecine libérale.

C'est la solution ? Parce que c'est vrai que les chiffres font peur. Toulouse a perdu, selon SOS Médecins, 25% de généralistes en cinq ans, de 2016 à 2021. Et la courbe continue de descendre jusqu'en 2027.

Bien sûr, nous ne sommes pas encore au creux de la vague en termes de médecins généralistes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tiers des médecins généralistes à plus de 60 ans actuellement, donc on voit que les années à venir vont être difficiles.

Et ça, c'est pour Toulouse. Et c'est d'autant plus compliqué en dehors de Toulouse et dans les villes autour ?

Bien sur, mais de toute façon la France entière est un désert médical. Malgré ce que l'État dit, environ 75 % des territoires français sont actuellement des déserts médicaux, y compris les grandes villes comme Toulouse.

Le Mouvement "Médecins pour demain" appelle à une manifestation jeudi à Paris, avant normalement d'être reçu par le ministre de la Santé. Une mobilisation forte jeudi à Paris avec des Toulousains qui vont monter à Paris.

Tout à fait. Nous avons une délégation qui va monter sur Paris et des médecins vont monter de la France entière pour montrer notre mobilisation, et que nous allons nous battre pour sauver notre métier, pour sauver la médecine libérale et montrer que nous restons mobilisés.

Si jamais vous n'êtes pas entendus jeudi, ça présage de quoi ?

Nous allons continuer le mouvement et nous ferons notamment une opération qu'on appelle anti-burn-out illimité, c'est-à-dire que nous allons réduire notre activité professionnelle. Nous allons continuer la grève dès samedi matin et continuer la grève de la permanence des soins en ambulatoire. Ça fait partie, entre autres, des mesures que nous allons faire si jamais le gouvernement ne répondait pas à nos attentes.

Dans certains territoires, il y a eu des réquisitions de généralistes pour cette grève ambulatoire. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas de plan blanc à l'hôpital ou d'autres mesures qui soient prises chez nous ?

Effectivement, pour l'instant il y a uniquement quelques départements français où le plan blanc a été actionné. Ce n'est pas le cas dans notre dans notre région d'Occitanie. Et certains médecins grévistes ont été réquisitionnés pour la permanence des soins en ambulatoire, des week-ends et des soirs en semaine.

