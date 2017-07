VIDEO - Que faire en cas de fortes chaleurs ? 5 conseils rafraîchissants

Il fait chaud, très chaud et la chaleur vous écrase.... Blanche Rautenstrauch, naturopathe, vous donne 5 astuces pour mieux la supporter et faire face à la canicule.

1. Bien s'hydrater

Il faut boire beaucoup d'eau et ne pas hésiter à s'humidifier la peau avec des brumisateurs.

2. Se rafraîchir

N'hésitez pas à prendre des douches assez fréquemment, même plusieurs fois dans la journée, de manière à vous réhydrater et vous rafraîchir.

3. Ne pas se déminéraliser

Pour lutter contre la déminéralisation, vous pouvez prendre des ampoules d'eau de mer, de type Quinton. Ces ampoules d'eau de mer vont être très intéressantes parce qu'elles vont être riches en sodium, en magnésium, en potassium et en calcium. Elles vont permettre de lutter contre la déminéralisation. Ces ampoules se trouve dans les parapharmacies et les magasins bio.

Voici une petite recette toute simple anti-déminéralisation pour vous rafraîchir et vous réhydrater :

Ajouter dans une bouteille d'eau :

quelques rondelles de concombre

un demi citron pressé

quelques feuilles de menthe

4. Une alimentation saine et variée

Il est important d'avoir une alimentation saine, variée et équilibrée et de manger plusieurs petits repas dans la journée, à base essentiellement de fruits, de légumes. Il va falloir varier les couleurs pour avoir énormément d'anti-oxydants et le plus de vitamines possibles, mais aussi d'associer des céréales complètes, des légumineuses, des noix et des oléagineux.

5. Rester à l'abri

En période de canicule, n'hésitez pas et restez à l'abri. Restez dans les pièces les plus fraîches de la maison, le plus possible à l'ombre, avec des ventilateurs et n'hésitez pas à bien vous hydrater, à poser des compresses d'eau fraîche sur la nuque et sur le ventre, de manière à faire descendre la température.

Blanche Rautenstrauch, naturopathe, est spécialisée en phytothérapie, diététique et micronutrition.

Plus d'infos sur le site http://naturophyto.com