VIDÉO - Rencontrez les bébés dromadaires de la Ferme exotique de Cadaujac

Leur état civil est désormais complet. Les prénoms de six dromelons, nés à la Ferme exotique de Cadaujac en avril et en juin, ont été dévoilés ce 28 août sur Facebook par le parc zoologique girondin. Choisis grâce à un vote du public sur les réseaux sociaux, ils rendent hommage à la péninsule arabique où les dromadaires ont commencé à être domestiqués.

ⓘ Publicité

Zaïm, Gamal et Kamel sont les prénoms retenus pour les garçons, Sakina et Inaya pour les filles. Le sixième petit, abandonné par sa mère, avait déjà été appelé Ibrahim par l'équipe de la Ferme exotique. Pour Stéphanie Kasteloot, la gérante du site, proposer au public d'aider à nommer ces dromelons a un but pédagogique : "C'est un animal qui n'est pas tellement représenté dans les parcs zoologiques. Et on a bien aimé cette idée de proposer quelque chose d'interactif ! Les internautes ont vraiment joué le jeu, ils ont fait de jolis jeux de mots notamment avec la bosse du dromadaire ou la ville Cadaujac. On ne les a pas retenus cette fois-ci, mais ça donne des idées peut-être pour l'année prochaine!"

Les dromelons mesurent déjà 1,5m au garrot et pèsent entre 60 et 70 kilos. La Ferme exotique de Cadaujac, l'un des plus grands élevages de France, compte désormais 45 dromadaires .

Ibrahim est né en juin 2023 à la Ferme exotique de Cadaujac. © Radio France - Margot Turgy