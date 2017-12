Grenoble, France

À quelques jours de Noël, les enfants hospitalisés au CHU de Grenoble ont-eu une belle surprise ! Déguisés en super-héros, cinq gendarmes et policiers des secours en montagne sont descendus en rappel le long de l'Hôpital Couple Enfant. Batman, Superman, Spiderman, Hulk et Iron Man étaient de la partie. L'objectif : réduire l'anxiété des enfants lors de leur séjour, et leur apporter un peu de bonheur le temps de quelques minutes.

"On connaissait _ces super héros laveurs de vitres aux États-Unis et au Canada_, on s'est dit qu'on pourrait le faire ici" dit Marielle Cartal, médecin à l'Hôpital Couple Enfant et organisatrice de l'événement. Elle partage l'idée avec les secouristes en montagne avec qui le personnel de l'hôpital a l'habitude de travaille. Ils se prennent au jeu, et mardi ils sont passés à l'action.

"On a un groupe de travail sur l'évaluation et la prise en charge de la douleur pour l'enfant avec des protocoles médicamenteux mais pas que" explique Marielle Cartal. Comme la musicothérapie et l'hypnose, cette action s'inscrit dans ce cadre. Dans sa chambre, Hugo est ravit. Régulièrement de passage à l'hôpital pour suivre son traitement, il a eu de la chance aujourd'hui : "on a eu le Père Noël qui est passé, et maintenant ce sont les super-héros !" s'exclame sa maman Sandrine. Hugo ne rate pas une miette du spectacle : avec sa console de jeu, il immortalise le moment.