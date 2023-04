VIDÉO - Starship : la plus grande fusée du monde réussit son premier décollage... avant d'exploser en vol

Dans une gigantesque boule de feu, un mastodonte noir et argenté de 120 mètres de haut s'est élevé dans le ciel du Texas, aux États-Unis, ce jeudi. Le premier lancement dans l'espace de la fusée Starship de SpaceX, la plus grande du monde, destinée à des voyages vers la Lune et Mars, a eu lieu vers 15h28 heure française depuis la base spatiale Starbase. Le décollage, qui devait initialement avoir lieu lundi, avait été reporté en raison d'un problème technique.

ⓘ Publicité

Peu après son décollage, l'immense fusée a explosé en vol. La cause de l'explosion n'est pas encore connue, mais le dirigeant de SpaceX s'est félicité malgré tout de ce décollage. Le but de ce vol d'essai était de récolter un maximum de données pour améliorer les prototypes suivants.

La fusée a explosé quelques minutes après son décollage. © Maxppp - SPACEX HANDOUT

Il ne faut "jamais confondre essai et échec"

"Félicitations à l'équipe SpaceX pour ce lancement test passionnant de Starship ! Nous avons beaucoup appris", a tweeté Elon Musk, qui a promis un nouveau vol test "dans quelques mois". "Nous avons réussi à quitter le pas de tir, ce qui honnêtement était tout ce que nous espérions", a déclaré une ingénieure de SpaceX, Kate Tice, lors du direct vidéo de la société.

"Le succès vient de ce que nous apprenons, et le test d'aujourd'hui nous aidera à améliorer la fiabilité de Starship", s'est réjouie l'entreprise. "Les équipes continueront d'examiner les données et de travailler en vue de notre prochain test en vol".

Il ne faut "jamais confondre essai et échec" a souligné l'astronaute français Thomas Pesquet, qui a félicité SpaceX pour le lancement. "Loin d’être une fatalité, le tir du jour sera source de leçon. SpaceX est connu pour pousser les limites et accepter les erreurs".

"Félicitations à SpaceX pour être sorti de la rampe de lancement (...) Testez, apprenez et réessayez", a twitté l'astronaute britannique Timothy Peake.

120 mètres et 33 moteurs

Du haut de ses 120 mètres, Starship est à la fois plus grande que la nouvelle méga-fusée de la Nasa, SLS (98 mètres), qui s'est envolée pour la première fois en novembre, et que la légendaire Saturn V, la fusée du programme lunaire Apollo (111 mètres). Elle n'avait encore jamais volé dans sa configuration complète, avec son premier étage surpuissant, appelé Super Heavy et équipé de 33 moteurs.

Selon le plan de vol prévu, ce premier étage, Super Heavy, devait se détacher trois minutes après le décollage et retomber dans les eaux du golfe du Mexique. Le deuxième étage du véhicule, le vaisseau Starship qui donne par extension son nom à la fusée entière, devait lui allumer ses six moteurs et continuer seul son ascension, jusqu'à plus de 150 km d'altitude, avant d'effectuer un peu moins d'un tour de Terre en une heure et de retomber dans l'océan Pacifique.

Mais franchir toutes ces étapes dès le premier vol d'essai aurait été un exploit. Le but est surtout de récolter un maximum de données pour améliorer les prototypes suivants. Elon Musk avait d'ailleurs tenu à tempérer les attentes, en déclarant qu'atteindre l'orbite du premier coup était peu probable. Il s'est contenté d'espérer que le pas de tir ne soit pas détruit par l'explosion des moteurs de Super Heavy au moment de l'allumage. "Il s'agit du premier vol d'une fusée immense, très complexe", avait déclaré dimanche le patron de SpaceX, en qualifiant ce test de "très risqué".

Voyages privés et astronautes sur la Lune

Le deuxième étage du véhicule, le vaisseau Starship, a été choisi par la Nasa pour devenir, dans une version modifiée, l'alunisseur de la mission Artémis 3, qui doit ramener des astronautes sur la surface lunaire pour la première fois en plus d'un demi-siècle, officiellement en 2025.

La fusée a aussi déjà des clients : le premier vol avec équipage de Starship doit être effectué avec le milliardaire américain Jared Isaacman. Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, et l'Américain Dennis Tito (le premier touriste spatial de l'histoire), ont également dit vouloir embarquer pour un voyage autour de la Lune.

Starship doit pouvoir emporter jusqu'à 150 tonnes de chargement en orbite. Pour comparaison, la fusée Falcon 9 de SpaceX ne peut elle emporter qu'un peu plus de 22 tonnes en orbite terrestre basse.

Une fusée réutilisable

Mais la véritable innovation de Starship est qu'elle doit être entièrement réutilisable - ce qu'Elon Musk pense réalisable d'ici "deux ou trois ans". À terme, Super Heavy devra revenir se poser contre sa tour de lancement, équipée de deux bras pour l'immobiliser. Le vaisseau Starship devra, lui, revenir se poser sur Terre à l'aide de rétrofusées. C'est cette manœuvre qui avait été plusieurs fois tentée en 2020 et 2021. Après plusieurs explosions au moment de toucher terre, un prototype avait finalement réussi son atterrissage.

L'idée d'un lanceur réutilisable, la grande stratégie d'Elon Musk, est de casser les prix. Chaque vol de Starship pourrait à terme ne coûter que "quelques millions" de dollars, affirme-t-il.

Un impératif pour le milliardaire, qui estime que les humains auront besoin de centaines de fusées Starship pour avoir une chance de devenir une "espèce multi-planétaire". Son but ultime est l'établissement d'une colonie autonome sur Mars.