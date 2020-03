VIDEO - Toifilou Maoulida dégaine une nouvelle bandelette !

Et cette fois, c'est pour inciter les français à "rester chez eux" que l'ancien footballeur professionnel et consultant France Bleu Gard Lozère délivre son dernier message.

Ses bandelettes ont alimenté sa légende. L'ancien attaquant du Nîmes Olympique, mais aussi de l'Olympique de Marseille notamment, Toifilou Maoulida réalise un doublé ce jeudi. Non seulement il tente et réussit le challenge de jongler avec un rouleau de papier toilette, mais en plus -et c'est le plus important - il en profite pour rappeler aux français ce message essentiel : "restez chez vous !". La France est appelée au confinement face à l'épidémie de coronavirus.