Mobilisation et grand déménagement dans la cour de l'Hôpital Clocheville ce mardi 16 janvier pour le départ des derniers des 17 bébés du service néonatologie. Un déménagement bienvenu pour tous : soignants, bébés et parents.

Départ en ambulance du SAMU sous escorte des motards de la police

Avec d'infinies précautions, pour que le bébé reste en permanence sous surveillance et sous traitement si nécessaire, il est transféré de sa couveuse dans sa chambre de Clocheville vers une couveuse de transport et il est accompagné dans l'ambulance par une équipe médicale. Le trajet de 2 kilomètres se fait sous escorte des motards de la police pour éviter d'allonger le temps du transfert. Arrivé à Bretonneau, le bébé toujours en couveuse est rapidement monté au premier étage du nouveau service où il va être pris en charge dans des chambres individuelles, respectueuses de l'intimité des familles, un équipement adapté aux nécessités des soins et au fond de la chambre un vrai lit pour le papa ou la maman qui souhaite rester avec son bébé.

Les soignants quittent sans regret la vétusté des locaux de Clocheville, étroits, sombres, sans aucune intimité. Pour les bébés, même si petits, il y aura du changement puisqu'un de leurs parents pourra rester en permanence avec eux et enfin pour les mamans qui viennent juste d'accoucher : finies les séparations avec leur enfant.

Le nouveau service à Bretonneau pourra accueillir 47 nouveaux-nés, prématurés ou malades ainsi que leurs parents.

Dans ce nouveau service, on trouve 16 lits de réanimation, 9 de soins intensifs et 18 lits de soins continus. Des chambres où la maman est également hospitalisée seront aussi disponibles, ainsi qu'un bloc opératoire pour les cas les plus graves et une salle dite "cocooning" pour les parents.