Ça fait un an que le Dossier Médical Partagé a été lancé en Bretagne. 349.000 ont été ouverts dans la région, soit 10% de la population. Un bon départ pour l'Assurance Maladie bretonne.

VIDÉO - Un an de Dossier Médical Partagé en Bretagne

349.000 Dossier Médicaux Partagés (DMP) ouvert en Bretagne en un an

Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France

En un an, 349.000 Dossier Médicaux Partagés ont été ouverts en Bretagne, ce qui est un bon début pour Caroline Bonnet, la directrice-adjointe pour la coordination de l'assurance maladie en Bretagne.

Un carnet de santé numérique

Testé dans une dizaine de départements dont les Côtes d'Armor, le Dossier Médical Partagé est, depuis un an, disponible auprès de tous les bretons. Ce DMP est un carnet de santé numérique qui conserve et sécurise les informations de santé, comme les traitements, résultats d’examens, allergies, etc.

Il permet de les partager avec les professionnels de santé de son choix.

Pour ouvrir un Dossier Médical Partagé, le plus simple est d'aller sur le site consacré ou de se rendre à l'accueil d'une Caisse Primaire ou dans une pharmacie.