VIDEO Un dessin animé pour expliquer le cancer aux enfants

L'hôpital de Valenciennes a imaginé un dessin animé pour expliquer le cancer aux enfants dont les parents sont malades. Mission Spéciale Charly est malade a été publié sur la chaîne youtube de l'hôpital pour être accessible au plus grand nombre.

Traiter le cancer sous forme de dessin animé pour les enfants, le pari était osé, mais le pôle cancérologie de l'hôpital de Valenciennes l'a fait.

En partenariat avec des étudiants de l'école valenciennoise Rubika pour la partie artistique, l'équipe médicale a imaginé un dessin animé pour expliquer simplement le cancer aux enfants de 4 à 13 ans dont les parents sont malades, dans le cadre des groupes de parole Trukadir animés par la psychologue Amandine Duhamel à l'origine de ce projet.

Les enfants sont plongés dans le corps de Charly l'ourson en peluche de Nina et Léo où ils découvrent la vilaine tumeur qui rend leur ami malade.

Explications des causes, traitements mais aussi effets secondaires pour éviter les mauvaises surprises

Pendant 9 minutes, très simplement et sans catastrophisme, le film explique les causes du cancer, les méthodes de traitement comme la chimio, et ses conséquences. L'idée c'est aussi de préparer les enfants aux changements de leurs parents et éviter les mauvaises surprises comme l'éventuelle perte de cheveux ou encore les nausées.

Le dessin animé permet aussi de lutter contre les idées reçues qui pourraient fragiliser les enfants, la première c'est que le cancer n'est pas contagieux, qu'il ne s'attrape pas comme les poux, ou le rhume. Et puis le film démonte des croyances des petits du style "est-ce que c'est de ma faute si papa est malade, c'est parce que j'ai trop fait de bêtises" .

Support de communication entre les enfants et les parents

Après avoir visionné le dessin animé, les enfants ramènent aussi à la maison une petite BD adapté du film pour pouvoir en parler ensuite à la maison avec leurs parents, pour que le cancer ne soit plus un tabou durant cette période qui est déjà très douloureuse pour eux.

L'hôpital de Valenciennes a décidé de publier ce dessin animé sur sa chaine youtube pour toucher le maximum d'enfants.

Un autre dessin animé sur le cancer cette fois destiné aux adultes sera présenté en septembre à l'hôpital, il parlera cette fois des douleurs du cancer.