VIDEO - un hélicoptère pour étudier les sous-sols de Franche-Comté

On étudie la terre depuis le ciel, à l'Ouest de Besançon ! Une équipe s'est installée mi-août dans la commune de Vigearde dans le Jura. Ils font voler un hélicoptère à basse altitude, juste au-dessus des champs et des arbres.

Leur but : mieux connaître le sol franc-comtois et déterminer s'il contient de l'hélium. L’hélicoptère quadrille la zone, depuis Vigearde jusqu’à Dampierre et au Massif de la Serre, en effectuant plusieurs lignes de vol. Au total, il parcourt 720 km en un peu moins d’une semaine.

Mais pour collecter ces données, l’appareil seul ne suffit pas : l’hélicoptère porte derrière lui une énorme boucle de 25m de diamètre. C’est cette sorte d’immense raquette qui permet de déterminer la composition du sous-sol.

Des relevés géophysiques « indolores »

Rien de bien perceptible en regardant la vidéo ci-dessus. La mesure a pourtant bien lieu. Le fonctionnement paraît presque simple, lorsqu’il est expliqué par Pierre-Alexandre Reninger, géophysicien du service géologique national (BRGM ): tout d’abord, un courant électrique est envoyé dans la boucle, à 50m d’altitude. Ce courant génère un champ magnétique, qui va faire réagir le sol. Puis le courant au sein de la boucle est coupé et des capteurs enregistrent les réactions du terrain. Ce sont ces données qui vont ensuite permettre de déterminer la structure et la composition du sol.

En résumé, c’est un peu comme une IRM. L’hélicoptère utilise à la fois cette technique, basée sur l’électromagnétisme, et la méthode du magnétisme, qui consiste à analyser le champ magnétique sans perturbation extérieure.

Boucle équipée de capteurs, de fils électriques et de GPS pour relever les données géophysiques du sol franc comtois. © Radio France - Ninon Vic

Une collaboration internationale

Sur place, vous pourriez donc apercevoir cet hélicoptère mais aussi entendre plusieurs langues au sein de l’équipe du projet : danois, allemand, anglais, français…C’est une véritable collaboration internationale, menée par le service géologique national (BRGM) et l ’entreprise 45-8 Energy . Ils ont fait appel à la société danoise Skytem, leader mondial pour ce type de technologie.

L’hélium en ligne de mire

Pour l’instant, le but est avant tout d’analyser la composition du sol. Mais à très long terme, cela pourrait aboutir à une éventuelle exploitation d’hélium. Ce gaz n’est pas inflammable, il est aussi un excellent conducteur thermique et est extrêmement léger. Ces propriétés le rendent intéressant pour l’industrie, pour les soudures ou pour le secteur de la santé par exemple, ou encore pour le domaine de l’énergie.

Pour l’instant, les États-Unis, le Qatar et l’Algérie sont les principaux pays producteurs. Mais selon la société 45-8 Energy, ces recherches pourraient amorcer le début d’une production française à long terme.