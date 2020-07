VIDÉO - Un Montpelliérain invente le masque pour instrument afin de lutter contre le coronavirus

Il espère avoir trouvé l'invention de l'année. Vincent Thevenet a eu une idée pendant le confinement. Ce Montpelliérain de 71 an vient de la concrétiser : un masque pour les instruments à vent, bois ou cuivres. L'idée est d'empêcher les postillons, les microbes de se diffuser dans l'air par les pavillons. Vincent Thevenet a même déjà déposé le brevet. Grâce à cette trouvaille, les orchestres pourront reprendre les concerts et répétitions dans des lieux fermés tout comme les cours de musique.

"Ça m'est venu comme ça." Vincent Thevenet résume simplement son invention trouvée pendant le confinement. _"Je répétais dans mon studio et d'un coup je me suis dis qu'il fallait faire quelque chose. J'ai fais un dessin et j'ai demandé à ma femme de me coudre un masques pour essayer" s_ouligne l'inventeur. Pour chaque instrument, le masque sera fait sur-mesure puis installé au bout des pavillons, "un peu comme une chaussette" explique Vincent Thevenet.

Pas d'impact sur le son

De différentes couleurs, tailles et lavable plus de trente fois en machine à 60 degrés, les "Musik Mask" pour instruments sont de catégorie FFP1. "J'ai déposé le brevet et je suis en passe de faire validé la qualité" précise Vincent Thevenet. Malgré le positionnement au bout des trompettes et autres clarinettes, il n'y a pas d'impact sur la qualité du son. Le Montpelliérain de 71 nous le prouve avec son tuba.

"Des amis musiciens ont testé ce masque" avoue Vincent Thevenet. Quelques intimes dans la confidence d'une invention peut être synonyme de poule aux oeufs d'or pour ce retraité : "ça me fait un peu peur d'y penser."