VIDÉO - Un nouveau genre de médicament plus efficace que les comprimés développé dans l'Hérault

Un nouveau mode d'administration des médicaments est mis au point dans un laboratoire près de Montpellier. A la place des comprimés quotidiens, c'est une injection durable qui est réalisée. Ce qui pourrait permettre d'avoir moins d'effets secondaires et une meilleure efficacité. EXPLICATIONS.

Le laboratoire Medincell situé à Jacou près de Montpellier travaille sur ce nouveau mode d'administration du médicament depuis plus de quinze ans. Le BEPO est un liquide que l'on injecte sous la peau, et qui durcit au contact des tissus cutanés pour former un petit dépôt qui emprisonne le principe actif (ce qui soigne dans le médicament). En suite, le dépôt se dégrade et libère progressivement le médicament de manière à soigner durablement le patient.

David Heuzé de Medincell explique le principe du BEPO Partager le son sur : Copier

Des dizaines d'applications sont déjà possible avec BEPO, on peut soigner par exemple la douleur et utiliser ce mode d'administration pour la contraception.

L'objectif de ce traitement est d'abord d'améliorer le suivi du médicament. Nombreux sont en effet les patients qui oublient de prendre leur traitement ou qui arretent des traitements trop tôt.

Aujourd'hui près de la moitié des prescriptions médicales ne sont pas suivies. Pour certaines pathologies c'est même parfois 70% des patients qui ne prennent pas leur traitement même quand ce sont des pathologies graves. Avec BEPO on n'a plus à se soucier du traitement.

Autre objectif de BEPO, limiter les effets secondaires, un enjeu de santé aujourd'hui.

En stabilisant le niveau du médicament comme nous le faisons on a moins de pics de concentration que lorsque l'on prend une pilule et on est même potentiellement plus efficace car le BEPO délivre toujours la même dose de traitement.

Le traitement est en phase d'essai clinique sur l'Homme. Si tout va bien, il devrait être sur le marché d'ici fin 2019.