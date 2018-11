"Faites gaffe à vos boules les gars." C’est le message de deux associations de lutte contre le cancer masculin qui lancent, ce mardi 6 novembre, une campagne sur internet. Un spot, un "vrai film de boules" se vantent les associations, filant la métaphore de la pétanque pour inciter les hommes à surveiller leur "matériel".

Tourné dans le club de pétanque Lepic-Abbesses à Paris, le film de Movember et CERHOM, réussit à évoquer les cancers de la prostate et du testicule sans jamais employer de terme médical.

Ainsi, pour faire passer le message, plusieurs acteurs se sont engagés bénévolement pour la cause : Philippe du Janerand, Frédéric Bouraly de "Scènes de ménage" sur M6, Bryan Trésor et Théo Bertrand de "Plus belle la vie" mais aussi l'animateur Benoit Chaigneau et l'acteur Théo Fernandez (Les Tuche).

Les idées audacieuses de Movember

L'association CERHOM a été lancée par un oncologue de Gustave Roussy, le premier centre de lutte contre le cancer en Europe et est parrainée par l'acteur Romain Duris. C’est le CERHOM qui a lancé le premier centre d'écoute sur le cancer masculin.

La Movember Foundation, elle, lutte pour la santé masculine à l'échelle mondiale. Née en Australie dans un pub de Melbourne, elle avait déjà fait le buzz en incitant les hommes à se laisser pousser la moustache pendant tout le mois de novembre en soutien à la lutte contre le cancer, pour sensibiliser l’entourage à la prévention et au dépistage et pour récolter des fonds.