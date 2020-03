VIDÉO - Une Ariégeoise trouve une larve dans du lait pour bébé

Elle a trouvé un ver, une larve, dans du lait infantile au moment de préparer le biberon de son fils Giulian : une habitante de l'Ariège a déposé plainte mardi 3 mars contre la marque Gallia, propriété du groupe Danone. Les faits remontent au mois de janvier 2019, Florence Fargier et son compagnon ont décidé de réagir quand ils ont découvert qu'une douzaine de familles ailleurs en France avaient, elles aussi, eu ce problème.

"J'ai vu un petit point noir, le bout de la larve qui faisait à peu près un centimètre", témoigne Florence. "On était au fond de la boîte, il a très bien pu ingurgiter un biberon dont la poudre avait été en contact, par chance il n'a pas été malade". Karim, le père, est évidemment inquiet : "On ne sait pas ce qui peut arriver dans ce cas-là". Une inquiétude qui fait place à la colère quand Danone répond - après plusieurs relances et intervention de la pédiatre - au couple. "Ils nous ont dit que ça ne venait pas de chez eux mais soit du distributeur soit de chez nous, et ils ont proposé de nous renvoyer une boîte. J'ai bien rigolé et j'ai dit non", raconte Florence.

Onze cas similaires, neuf plaintes déposées

Le couple abandonne toute velléité, jusqu'au mois de novembre dernier quand il découvre sur Facebook d'autres cas similaires aux siens (11). Comme Florence, huit autres personnes ont porté plainte, une adresse mail a été créée pour recenser d'autres témoignages (victimesgallia@gmail.com). Une cagnotte en ligne a également été ouverte, sur les conseils de l'Association pour la Santé des enfants (ex-association Française des victimes de Lactalis), afin de financer les tests sur les larves qui n'ont pas encore été envoyées par les parents à Gallia.