VIDÉO : une celllule de dépistage de la Covid 19 stade Pautex à Uzès

Se faire tester et avoir le résultat en un 1/4 d'heure, c'est possible dans les pharmacies du Gard. A Uzès, on a choisi de réaliser ces tests antigéniques dans un lieu sécurisé, le stade Pautex.

Des symptômes de moins de 4 jours, le test antigènique n'étant plus fiable au-delà

Un collectif de pharmaciens et d'infirmiers libéraux de l'Uzège, avec le soutien des collectivités, (mairie d'uzès et Communauté de Communes du Pays d'Uzès) a ouvert dernièrement une cellule de dépistage de la Covid 19. Un maillon supplémentaire dans la lutte contre la pandémie, "sécurisé et rapide" , installé au stade Pautex avec des tests antigéniques.

Un test fiable à 96% sous quelques réserves

Carte vitale obligatoire, - de 65 ans, des maux de tête, toux, agueusie et anosmie depuis 4 jours. Au delà, le test antigénique n'est plus fiable à 96%. On le trouve dans les pharmacies, mais l'officine n'est pas forcément adaptée pour faire se croiser covidés potentiels et personnes saines.

Au regard de l'angoisse qui monte, on redoute d'être dépassé

Lors de l'ouverture en fin de semaine dernière, 4 tests antigéniques et 2 cas positifs en 1/2 heure. Dans un territoire, la communauté de communes du Pays d'Uzès, qui concentre une population relativement âgée et où les autres lieux de dépistage sont sous tension, on s'attend à un afflux de patients.

Reportage à Uzès. Copier

Un exemple de mobilisation dans la lutte contre la Covid

Une dizaine d'infirmiers libéraux, des pharmacies, les professionnels de santé de l'Uzège, tous volontaires, ne comptent pas leur temps pour lutter dans la salle de danse du stade Pautex, "dans un lieu sécurisé pour tous, personnels et utilisateurs", efficacement contre la pandémie

Michel Payan, pharmacien à Uzès. Copier

Un taux d'incidence inquiétant

Dans le Gard, depuis le début de l’épidémie on a atteint les 179 décès. Dans le pays d'Uzès le taux d'incidence atteint presque 540 pour 100.000 habitants. dans une population relativement âgée. Mairie et CCPU ont donc décidé de mettre à disposition une salle. "une réactivité, exceptionnelle, elle a été trouvée et mise à disposition en moins de 72 heures".

Franck Seropian, élu délégué à la santé d'Uzès. Copier

Accès libre jusqu'à mardi 10 novembre, après sur rendez-vous au 06 78 60 50 55