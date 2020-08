VIDEO- Une enquête ouverte en Cerdagne espagnole après une fête géante sans masque

La police catalane a ouvert une enquête après la tenue d'une fête géante en Cerdagne espagnole à quatre kilomètres de la frontière française. Plusieurs centaines de jeunes sans masque ont participé à cet événement organisé par un bar musical. Les mesures sanitaires étaient totalement absentes.

C'est une fête géante qui fait polémique depuis quelques jours en Catalogne, depuis que le journal espagnol El Pais a publié une vidéo de cet événement, organisé le week-end dernier dans un bar musical de Queixans, à la sortie de Puigcerdà, à quatre kilomètres de la frontière française. Sur les images, on voit plusieurs centaines de jeunes qui dansent et se défoulent sans respecter les mesures sanitaires de base. Personne ne porte de masque. Les participants serrés les uns contre les autres forment des rondes et s'enlacent.

Le lieu est en plein air et les images montrent également que l'interdiction de fumer n'est pas respectée alors que les distances de sécurité entre les personnes sont clairement inférieures à deux mètres, comme le prévoient les nouvelles dispositions décidées par les autorités espagnoles.

Une enquête en cours

En raison du risque évident de contamination, Le journal El Pais explique que la police catalane s'est rendue sur les lieux de la fête et a constaté le non-respect des mesures sanitaires. Une enquête a été ouverte par les Mossos d'Esquadra. Le propriétaire du bar musical est mis en cause. Il a expliqué à El Pais avoir tenté de faire respecter le port du masque et l'application des distances de sécurité entre personnes, mais le gérant s'est vite rendu compte qu'il n'était pas écouté et qu'il était impossible de maintenir les jeunes assis et de les empêcher de danser.