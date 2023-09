VIDÉO - Une nouvelle procédure pour prendre en charge les AVC en neuf minutes au CHU de Montpellier

Neuf minutes entre l'entrée aux urgences et les premiers examens et soins. C'est ce que permet le nouveau dispositif de prise en charge des patients victimes d'AVC, mis en place par le CHU de Montpellier à la rentrée 2023. Un temps bien en deçà de la moyenne nationale qui est de 35 minutes. Il faut dire que l'enjeu est de taille : la victime perd deux millions de neurones à chaque minute qui passe.

Tout part du constat des médecins : 35 minutes avant de commencer les examens, c'est trop long. "Plus vous attendez, plus l'AVC se répand dans le cerveau, et moins vous avez de chances que la personne ressorte apte et autonome", explique le Pr. Vincent Costalat, chef du service neuroradiologie au CHU de Montpellier. "Donc on est allé voir ce qui se faisait ailleurs, à Barcelone notamment, et on a ramené toutes ces idées."

Une nouvelle chaîne spécifique aux AVC

Une nouvelle chaîne de prise en charge a été élaborée. Dès qu'une victime d'un AVC est prise en charge par les pompiers ou le SAMU, les urgences de l'hôpital reçoivent une alerte. Un coordinateur envoie alors un message sur une boucle à tous les médecins, infirmiers et autres personnels qui traitent ces accidents. Ainsi, quand que le patient arrive, il est amené directement en salle pour passer un premier scanner. "Avant, il fallait se présenter à l'accueil, voir un premier interlocuteur, puis un deuxième... C'était une énorme perte de temps !", détaille Vincent Costalat.

Avec ce modèle, le patient fait ses premiers scanners ou IRM neuf minutes après son arrivée. On commence à retirer le caillot de sang à l'origine de l'AVC environ un quart d'heure après. Il fallait une heure auparavant. "Cette chaîne est particulièrement utile la nuit, pendant laquelle on perd encore plus de temps faute de personnel", précise Vincent Costalat.

Une salle d'intervention hyper moderne

Au bout de la chaîne, il y a une nouvelle salle hyper moderne de "thrombectomie", une technique sous rayons X pour retirer le caillot de sang. Normalement, on injecte un liquide dans le cerveau pour détruire le caillot. Mais s'il est trop gros, la thrombectomie prend le relai.

Trois cathéters sont introduits dans l'artère fémorale du malade, en haut des cuisses. Elles remontent jusqu'au cerveau et au vaisseau bouché. Le stent, un tout petit tube, agrippe alors le caillot et le retire. Dans cette nouvelle salle, les médecins ont un grand écran avec l'image du cerveau en direct pour être plus précis dans leur intervention. Il y a aussi un scanner intégré : tout est donc fait en même temps.

Le patient ne reste pas plus de quinze minutes en salle. Un gain de temps, encore, qui permet de traiter plus de patients. Le CHU de Montpellier avait été l'un des tout premiers à utiliser cette technique, en 2009. En 2022, 500 thrombectomies ont été réalisées à Montpellier, c'est dix fois plus qu'à son lancement.

L'hôpital est la seule façon de réduire le délai de prise en charge des AVC, le temps de transport étant lui souvent incompressible. Trente minutes gagnées, c'est 15% d'autonomie retrouvée. Les accidents cardio-vasculaires sont la première cause de dépendance et la troisième cause de mortalité en France.

