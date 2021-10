VIDÉO - Une opération du genou en réalité augmentée à la clinique Bonnefon d'Alès

Une opération du genou en réalité augmentée. Elle a eu lieu à la clinique Bonnefon d'Alès. Une innovation technologique, un système de guidage 3D, qui permet la pose millimétrée de prothèse totale du genou. Ce système de guidage 3D permet des actes chirurgicaux moins invasifs et surtout simplifiés au bénéfice du patient. Cerise sur le gâteau, la prothèse est fabriquée par une entreprise alésienne.

Une simple paire de lunette au premier regard

Un logiciel de navigation installé dans des lunettes dotées d'un petit écran reliée à un ordinateur que chausse le docteur Xavier Nicolay. Des lunettes qui permettent de positionner, à l'instant T, la prothèse au millimètre près "et du coup libère la main pour l'acte en lui-même". L'intérêt ? "Plutôt pour le patients jeunes qui vont devoir la prothèse longtemps et ne pas être confronté à une défaillance mécanique". Pour les plus âgés, une opération précise est toujours utile.

Gérard, professeur de gym de 68 ans à la retraite, est éveillé pendant l'opération. "Je me sens bien, je les entend faire leur travail, mais ce n'est pas la première fois, j'étais déjà éveillé lors d'une précédente opération de l'autre genou". Gérard restera quelques jours en clinique avec son genou tout neuf. "Maintenant on va voir, mais la course c'est pas pour tout de suite, plutôt les balades et la nage".

Reportage "on air" sur France Bleu Gard Lozère. Copier

Le cercle vertueux de tout un territoire

La réalité augmentée, une des clefs du futur, entre dans les blocs opératoires de Bonnefon au bénéfice des patients. Genoux, épaules, hanches, près de 700 opérations chaque année, cerise sur la prothèse orthopédique, elles sont fabriquées par la société SAT Alès. Patients, chirurgiens, industriel "mondialement connu", le cercle vertueux des acteurs d'un territoire.