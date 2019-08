VIDEO - Une rhumatologue sarthoise au chevet d'un jeune gorille du zoo de Beauval

Saint-Aignan-sur-Cher, France

C'est un exemple des passerelles qui peuvent exister entre médecine humaine et médecine animale : dans une vidéo publiée par le zoo de Beauval (Loir-et-Cher), le Dr Bénédicte Haettich, rhumatologue au Centre hospitalier du Mans, explique comment elle est intervenue pour poser le diagnostic d'une polyarthrite sur Yamba, un jeune gorille du parc âgé de trois ans.

Le jeune gorille risquait de perdre la vue

Les soigneurs de Beauval avaient noté que Yamba était gêné dans ses déplacements et avait du mal à se servir de son bras. Les anti-inflammatoires n'ayant plus d'effet, il fallait poser le diagnostic car la polyarthrite, maladie rare chez le gorille, peut entraîner la perte de la vue si elle est mal prise en charge. Le parc a donc sollicité un vétérinaire-ophtalmologiste et deux rhumatologues "pour humains", dont la Mancelle Bénédicte Haettich.

"En rhumatologie humaine, la polyarthrite n'est pas une maladie fréquente chez l'enfant mais ça existe" raconte la rhumatologue sarthoise. "Comme le gorille est très proche de l'humain d'un point de vue génétique, on s'est décidé à raisonner de la même façon". Les connaissances en rhumatologie humaine donnent l'espoir aux soigneurs de Beauval que le suivi du jeune gorille soit facilité.