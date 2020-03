VIDEO -"Une trentaine de médecins retraités font partie de la réserve sanitaire en Touraine"

De plus en plus en première ligne, les médecins généralistes s'inquiètent de l'évolution de l'épidémie de Coronavirus.Par ailleurs en Indre-et-Loire, une trentaine de médecins fraîchement retraités sont disponibles pour prêter main forte au Samu ou à leurs confrères si besoin.

Philippe Paganelli est le président du Conseil de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire. Invité sur France Bleu Touraine, il nous assure qu'aujourd'hui, en Indre-et-Loire, ça se passe à peu près bien.

Nous avons pu récupérer nos masques de protection en pharmacie. Des masques chirurgicaux et non pas FFP2. On va faire avec ce qu'on a. Mais l'important c'est que les médecins puissent être réapprovisionnés parce qu'ils n'en ont eu que 50", Philippe Paganelli

Faire appel à la réserve sanitaire

Le grand danger arrivera si jamais l'épidémie est telle qu'elle désorganisera notre système de soin. " Aujourd'hui, je m'assure à ce qu'il y ait une bonne coordination entre l'ARS, le Samu et les médecins généralistes et les infirmiers..." Un point a été fait sur la réserve sanitaire c'est à dire tous ces médecins disponibles et volontaires pour prêter main forte au Samu ou à leurs confrères si besoin.