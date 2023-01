VIDÉO - Une valise pour les enfants en attente d'un rendez-vous chez l'orthophoniste dans le Gard

A Bouillargues (Gard) il y a entre un et deux ans d'attente pour avoir un rendez-vous chez l'orthophoniste et plus de 200 enfants sur liste d'attente, en janvier 2023. C'est en partant de ce constat que l'orthophoniste Catherine Devun et son association le RASEM (réseau d'aide et de soutien aux enfants du monde) ont créé le dispositif "En attendant l'ortho".

Il s'agit d'une valisette ergonomique spécialement conçue pour ce projet. Elle permet de faire commencer à travailler les enfants en attente d'un rendez-vous chez un spécialiste. "Neuf ateliers sont proposés pour les enfants qui ont fait un bilan chez l'orthophoniste mais doivent attendre une place", explique Catherine Devun, orthophoniste à Bouillarges et à l'origine du projet. "La situation d'impuissance et d'attente est extrêmement anxiogène pour ces familles."

La faculté de médecine Nîmes-Montpellier mène un travail de recherche sur cette nouvelle pratique. La formation du parent et son enfant coûte entre 1.000 et 1.100€, soit 100€ par mois. Pour l'instant la cagnotte lancée par l'association a permis de réunir près de 2.000€ sur les 8.000€ demandés pour aider le projet.