VIDÉO - "On va manquer de médecins urgentistes en Vaucluse", alerte la CGT Santé

"On sait qu'on va manquer de médecins urgentistes dans des proportions qui sont extrêmement importantes dans les prochaines semaines" alerte sur France Bleu Vaucluse ce jeudi matin Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral de la CGT Santé et membre du conseil d'administration de l'hôpital d'Avignon. Il regrette que la somme annoncée par Olivier Véran pour les établissements de santé de la région dans le cadre du Ségur de la Santé ne concerne que la rénovation des bâtiments et pas les effectifs de soignants.

France Bleu Vaucluse : Un milliard et demi d'euros du Ségur de la Santé bénéficieront donc aux établissements de santé de la région. Est-ce un bon signe ?

Patrick Bourdillon : Ce sont des montants qui sont extrêmement importants. Donc, oui, il y a des moyens qui ont été débloqués mais il faut aussi savoir qu'une partie de ces moyens vont être des emprunts, qui vont donc peser sur les budgets des établissements. Donc, on n'est pas non plus sur un don à zéro euro. On est sur un donnant-donnant et il va falloir à un moment que les établissements ou les institutions fassent des économies. Et en tout cas, l'objectif du Ségur, c'est celui là : mettre de l'argent sur la table mais derrière, faire des économies.

À quoi va servir cette somme ?

Il s'agit uniquement de modernisation de locaux. Il s'agit bien sûr de reconstruction, d'améliorations de bâtiments et y compris l'éventualité de pouvoir financer des rénovations ou éventuellement des mises aux normes de certains bâtiments.

La rénovation des locaux n'est pour vous pas la priorité ?

Si, mais c'est surtout les effectifs. On a des problèmes et notamment sur le département du Vaucluse. On sait qu'on va manquer de médecins urgentistes dans des proportions qui sont extrêmement importantes dans les prochaines semaines. Il y a des dangers de fermeture, notamment de services d'urgences et de lignes SMUR sur le centre du département, sur la zone géographique de Carpentras, sur la zone nord, du côté Ventoux, de façon quasiment certaine.

C'est bien beau de venir avec un milliard pour rénover les bâtiments, mais si ces bâtiments y sont vides, s'il n'y a pas les professionnels qui sont en capacité de s'occuper de la population, ça ne sert à rien. La stratégie politique est une stratégie de bâtiment. Ce n'est pas une stratégie d'humain. Et là, ça me pose problème.

La situation reste critique dans les établissements de santé du département ?

Oui elle est toujours très critique. Alors oui, on nous dit que c'est lié au Covid, et effectivement on a des surcharges mais pas à cause du Covid. C'est dû à l'ensemble des pathologies et au fait que nous n'avons plus suffisamment de lits et plus suffisamment de personnel pour être au pied de ces lits et s'occuper de patients qui en ont besoin. On est dans des périodes où, effectivement, à l'approche de l'hiver, on sait qu'on a des surcharges de travail mais on est déjà à flux tendus. On est déjà sur des situations qui sont tellement périlleuses qu'on n'a plus la réserve qui nous permettra de réagir. Nous sommes très inquiets, nous, sur le devenir des patients dans le département entre Noël et le jour de l'an.

Olivier Véran vient au pôle santé de Carpentras, un établissement public-privé, mais ne viendra pas à l'hôpital d'Avignon. Le regrettez-vous ?

Oui, parce que c'est quand même l'établissement central du département, et un établissement sur lequel il y a une pression qui a été mise, qui est extrêmement forte, notamment en matière de mise en place de secteurs de soins intensifs et de réanimation. On est à nouveau sur un plan blanc renforcé. On est en train d'augmenter la capacité de réanimation du centre hospitalier d'Avignon avec des professionnels qui vont venir d'autres établissements, notamment du privé, mais ce n'est pas quelque chose qui peut perdurer. La vraie question qui se pose est celle d'un vrai plan de formation qui permettrait d'embaucher des professionnels et surtout de les former à un métier spécifique, et notamment celui de la réanimation ou des soins intensifs.