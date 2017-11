VIDÉO - VIH et Sida, plus d'excuses aux idées reçues

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, France Bleu vous propose de faire un tour des idées reçues qui persistent encore sur le VIH et le sida.

Aujourd'hui, plus de 36 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. En France, cette épidémie est toujours très active avec 6600 personnes qui ont découvert leur séropositivité en 2014. Même si 96% des Français (98% des 15-24 ans) savent que le virus peut se transmettre lors d'un rapport sexuel non protégé, nombreux sont ceux qui ont encore des idées reçues sur cette maladie.

Sida ou VIH ?

Le terme VIH n'est pas le synonyme de sida. Le VIH (Virus de l'immunodéficience humaine) est le virus. Le sida (syndrome d'immunodéficience acquise), quant à lui,est un stade de l'infection.

La transmission

Le virus est uniquement transmissible par le sang et les sécrétions sexuelles. Ni la transpiration, ni la salive transmettent le VIH. Vous ne prendrez donc aucun risque en embrassant, en vous faisant piquer par un moustique ou en vous asseyant sur un siège de toilettes publiques.

Beaucoup pensent que les gays sont les plus touchés car ils se protègent moins. C'est faux ! En 2014, 56% des nouvelles contaminations concernaient des hétérosexuels.

Le dépistage

Même s'il s'agit de la pratique de dépistage la plus fréquente, la prise de sang n'est pas le seul procédé fiable. Depuis 2015, il est possible de trouver en pharmacie et sans prescription médicale des test de dépistage rapide. À partir d’une goutte de sang prélevée par piqûre au bout du doigt, cet autotest permet de dépister avec fiabilité une infection au VIH datant de plus de 3 mois.

Le traitement

À l'heure actuelle, aucun médicament ne permet de détruire le VIH. La traitement par trithérapie ne fait qu' "endormir" le virus.

La prévention

Seule l'utilisation systématique du préservatif dès le début de l'acte sexuel protège du virus.

Depuis le 23 novembre 2015, la France autorise un traitement préventif : le PreP (Truvada®). Destiné aux personnes non infectées par le virus mais présentant des comportements "à haut risque", il protège du VIH mais pas des IST (infection sexuellement transmissible).

