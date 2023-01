Violences gynécologiques : les nouvelles recommandations de la profession pour "restaurer la confiance"

Le collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques assure recevoir, en moyenne, 200 témoignages par mois dans toute la France : des patientes, très souvent jeunes, vivent comme un traumatisme leur passage chez le médecin et ressentent comme des violences certains actes médicaux pratiqués parfois sans leur consentement et de manière douloureuse.

ⓘ Publicité

Explication, bienveillance et délicatesse

"La profession a été interpellée par ces témoignages et réfléchit à comment restaurer la confiance", explique ce jeudi matin Pierre Collinet, chirurgien-gynécologue à Lille, et secrétaire général pour la chirurgie du Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF).

Ces questions sont abordées ces jours-ci à Lille Grand Palais, où la profession est rassemblée en congrès pour trois jours. Pierre Collinet, invité ce jeudi de France Bleu Nord, explique que les nouvelles recommandations porte sur trois notions : le consentement (obtenir l'autorisation d'une patiente pour pratiquer un acte médical), l'explication de cet acte dans la bienveillance, ainsi que la délicatesse dans la pratique des actes.

loading

Le CNGOF a notamment présenté lors de ce congrès de nouvelles recommandations concernant l'examen gynécologique pelvien, afin de fixer un cadre : "Comment faire cet examen, avec quelles précautions, dans quel but, etc. Cela remet la bientraitance au cœur de la pratique gynécologique", estime encore Pierre Collinet.