VIDÉO - Yves, un Breton atteint par la maladie de Parkinson : "j'ai appris à mater mon corps"

Yves Boccou a 68 ans. Il habite Vern-sur-Seiche près de Rennes et il y a 14 ans un médecin lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson. "Je m'en souviens très bien, c'était à Rennes et ça a été très violent. On me l'a dit pendant le rendez-vous alors que je ne connaissais pas du tout la maladie." Yves a choisi de consulter sur les conseils de son frère, médecin. "Il avait remarqué que mon bras droit collait le long de mon corps quand je marchais. Le neurologue a confirmé les doutes. Quand on apprend la nouvelle on va sur Internet regarder des choses qu'il ne faut pas voir."

Le Breton a alors choisi de rentrer dans une association. "J'ai rencontré des gens très abîmés et j'ai été marqué. J'avais le choix de me laisser aller ou de combattre la maladie. Aujourd'hui je suis la médicamentation qui m'a été donnée à l'origine. J'ai divisé par deux dès le départ et j'ai maté mon corps." Yves Boccou n'a pas de soucis d'élocution, il tremble un peu mais peut faire du sport. "J'ai choisi de faire de l'activité physique, de marcher cinq à six kilomètres tous les matins et je vois mon kiné trois fois par semaine. J'ai réalisé le Tro Breiz et cinq fois le chemin de Compostelle en entier. Quand on marche avec des valides on est fier."

"Tous les gestes du quotidien son compliqués" - Yves Boccou

Cette maladie n'est pas toujours bien comprise par les proches. "Ce qui me blesse surtout c'est le regard des autres car notre démarche n'est pas bien assurée. On tape avec les pieds sur les trottoirs, on manque d'adresse quand on s'habille. Tous les gestes du quotidien sont compliqués. Moi je demande à mes proches de me booster."

L'association des Parkinsoniens de l'Ille-et-Vilaine accueille aujourd'hui 180 adhérents. Elle mène des actions pour faire connaître la maladie, ses conséquences sur le quotidien et faire changer le regard sur Parkinson.