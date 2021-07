VIDÉOS - 5.000 personnes manifestent à Montpellier contre le pass sanitaire

Ce samedi 24 juillet était une nouvelle journée de mobilisation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. À Montpellier, 5.000 personnes se sont mobilisées dans les rues de l'Écusson, un chiffre quasi semblable par rapport à la semaine dernière.

"Liberté, liberté, liberté". Les manifestants ont dénoncé à coup de pancartes et de slogans ce samedi 24 juillet la mise en place du pass sanitaire ainsi que l'obligation pour le personnel soignant de se faire vacciner. Un nouvel appel à la mobilisation avait été lancé sur les réseaux sociaux. À Montpellier, le cortège a rassemblé 5.000 personnes contre 5.500 (selon la police) la semaine dernière. Il n'y avait pas beaucoup de masque mais surtout de la colère parmi les manifestants alors que le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire été voté à l'Assemblée nationale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un pancarte lors de la manifestation anti pass sanitaire à Montpellier, le 24 juillet 2021 © Radio France - Romain Berchet

Des soignants, des familles, des vaccinés

Dans le cortège montpelliérains, le profil des manifestants est très varié. Au milieu des slogans contre Emmanuel Macron et anti média, il y a avait notamment des soignants ou professionnels de santé venus en blouse. C'est le cas de Christophe, thérapeute à Villeneuve-lès-Maguelone. "Nous voulons simplement que les personnes aient la liberté de choix. Je ne suis pas anti vaccin puisque je suis vacciné. Nos élus sont là pour nous représenter, ils devraient aussi nous écouter", souligne-t-il.

Ludovic est venu battre le pavé en famille avec sa compagne et son enfant de 4 ans. Il se dit contre la vaccination pour les mineurs. "Je ne pourrai pas le regarder dans vingt ans et lui dire que je ne me suis pas battu pour lui laisse un monde meilleur. Je ne veux pas d'un monde du tout contrôle", affirme ce jeune papa. Il reconnaît également ne pas être contre les vaccins.

"Je me suis fait vacciner pour ne pas perdre mon boulot" - Ludovic

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La foule redescend le boulevard du Jeu de Paume à Montpellier © Radio France - Romain Berchet