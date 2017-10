VIDÉOS - Cancer du sein : des tatouages 3D pour aider les femmes à se reconstruire après la maladie

Depuis le mois de septembre, Alexia Cassar a ouvert un salon de tatouage de reconstruction mammaire à Marly-la-Ville, dans le Val-d'Oise. Ses tatouages 3D recréent à l'identique les mamelons et les tétons des femmes qui ont subi une mastectomie après un cancer.

Après trois cancers du sein, de multiples opérations chirurgicales et sept ans d'attente pour une vraie reconstruction mammaire, Chantal revit. Ce tatouage 3D, qu'elle s'est fait faire il y a quelques jours par Alexia Cassar, est "une résurrection". Cette Parisienne avait "tout essayé" : "Les opérations pour refaire le sein par différents types de greffe, les tatouages médicaux pour redessiner le mamelon et qui partent en quelques mois, raconte-t-elle. Mais j'étais déçue à chaque fois, rien ne donnait un résultat probant." Chantal s'est fait tatouer le lundi 9 octobre. Depuis, elle ose enfin se regarder dans la glace : "Ma vie va changer, je me sens enfin belle. J'ai repris confiance en moi, je me sens pratiquement identique à avant la maladie", résume-telle.

De nombreuses encres pour s'adapter à toutes les carnations

Pour arriver à ce résultat bluffant (voir vidéos), Alexia Cassar, qui a ouvert le Tétons tattoo shop en septembre à Marly-la-Ville (Val d'Oise) utilise de nombreuses encres afin de s'adapter aux mieux à toutes les carnations. Une technique qu'elle a appris aux États-Unis et que personne n'utilisait en France jusqu'alors. "En trompe-l’œil, on va recréer l'aréole et le mamelon du sein avec le clair et les obscurs, c'est une technique de dessin", explique-t-elle. On va pouvoir recréer une image du sein tel qu'il était avant sa reconstruction".

Une ancienne chercheuse devenue tatoueuse

Depuis son ouverture, le salon d'Alexia ne désemplit pas. Installé sur le terrain de sa maison, il ne ressemble ni à un salon de tatouage, ni à un cabinet médical. "Les femmes qui viennent me voir n’iraient pas forcément dans un salon de tatouage, explique-t-elle. Et après tout ce qu'elles ont vécu pendant leur maladie, elles n'en peuvent plus de voir des blouses blanches, donc je ne voulais pas les accueillir dans un environnement médical." Résultat, un petit bâtiment cubique en bois à la déco cosy et girly.

Si cette ancienne chercheuse en laboratoire médical a choisi de se lancer dans le tatouage 3D, c'est parce qu'elle ressentait le besoin de se rapprocher des patients. "J'ai travaillé pendant quinze ans dans la recherche sur le cancer", raconte Alexia. "Lorsque ma fille a été victime d'une leucémie, j'ai ressenti le besoin de soigner les gens autrement." Un besoin qu'elle allie à sa passion du dessin pour devenir tatoueuse 3D. Grâce à son travail, Alexia veut permettre aux anciennes malades de regarder vers l'avenir :"On peut avoir guéri le cancer du sein grâce à la chimiothérapie, la radiothérapie ou encore l’hormonothérapie, mais si la personne ne se sent pas complètement reconstruite, elle ne peut pas tourner la page".

Des mutuelles intéressées

Alexia facture son tatouage 3D 400 euros pour un sein, et 600 euros pour les deux seins. Il n'est pas remboursé, mais certaines mutuelles ont contacté Alexia pour d'éventuelles prises en charges partielles dans les mois qui viennent.