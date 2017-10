VIDÉOS - Cancer du sein : un test pour éviter la chimiothérapie lorsqu'elle est inutile

Le Test Oncotype DX, créé par la société Genomic Health, permet d'éviter la chimiothérapie lorsqu'elle n'est pas nécessaire pour traiter un cancer du sein, et de choisir un traitement plus adapté. Pratiqué sur 9.800 femmes depuis 2013 en France, il pourrait être remboursé d'ici deux ans.

Dans de nombreux cas de cancer du sein, la chimiothérapie pourrait être évitée, au profit d'un traitement hormonal et de séances de radiothérapie. C'est à partir de ce constat que la société Genomic Health a créé le test Oncoypte DX en 2006. Il permet, grâce à une simple biopsie, de déterminer si la chimiothérapie est nécessaire ou pas en fonction des malades.

Des patientes "surtraitées" par chimiothérapie

Arrivé en France en 2013, le test a été pratiqué sur 9.800 patientes françaises, et plus de 750.000 femmes dans le monde.

"Jusqu'à il y a très peu de temps, pour soigner les cancers, on tenait compte de l'âge de la patiente, de la taille du cancer, ou encore de l'état des ganglions sous le bras", explique David Khayat, professeur de cancérologie à l’université Pierre et Marie Curie à Paris, ancien chef du service cancérologie de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, et président d'honneur de l'Institut national du cancer." Si ces critères nous faisaient suspecter un cancer méchant, on donnait une chimiothérapie pendant six à huit mois. Mais on savait que nos critères étaient très imparfaits, et nous amenaient à donner de la chimiothérapie à des femmes qui, finalement, n'en avaient pas besoin, on les surtraitait." Mais les chercheurs ont identifié les gènes qui font qu'un cancer va donner des métastases ou pas, "et donc nécessiter une chimiothérapie ou pas", explique le professeur Khayat.

La chimiothérapie évitée dans 40% des cancers testés

Le professeur Khayat a ainsi dirigé une étude sur plus de 300 femmes traitées dans les hôpitaux parisiens. Le test a permis d'éviter la chimiothérapie à 40% des femmes qui en ont bénéficié. Grâce à l'analyse des gènes des cellules cancéreuses, le test permet de savoir à quel point le cancer est dangereux, si la chimiothérapie va fonctionner et de réduire le risque de récidive. Pour réaliser le test, il suffit de se soumettre à une biopsie, explique David Khayat.

Ce test s'adresse aux cas de cancer du sein qui sont sensibles à un traitement hormonal, explique le professeur Khayat, "soit 60% des cas diagnostiqués aujourd'hui en France." Lorsque la chimiothérapie n'est pas nécessaire, les femmes reçoivent évidemment un traitement : la chirurgie, des séances de radiothérapie, et un traitement hormonal.

"Je me suis dit que je ne voulais pas vivre ça"

Emmanuelle Petrus est directrice d'un hôtel à Paris. En 2012, on lui diagnostique un cancer du sein. "Quand j'ai appris que j'avais un cancer, ma mère était justement en fin de traitement pour cette maladie. J'avais les effets de la chimiothérapie sous les yeux : perte des cheveux, grande fatigue... Je me suis tout de suite dit que je ne voulais pas vivre ça".

Pendant mon traitement, personne ne savait que j'étais malade " - Emmanuelle, en rémission d'un cancer du sein

Emmanuelle effectue le test et évite la chimiothérapie. A la place, elle suit une vingtaine de séances de radiothérapie et un traitement hormonal, qu'elle suit toujours. "En dehors de ceux à qui je l'avais dit, personne ne savait que j'étais malade, explique-t-elle. Lorsque vous portez une perruque qui gratte ou un foulard sur la tête, tout le monde voit que vous êtes malade. Moi, je me suis arrêtée quelque temps de travailler, mais beaucoup moins que si j'avais subi une chimio. Ça m'a permis de mieux traverser la maladie, et de mieux rebondir après".

Un test remboursé à 25 % par la Sécu

10.000 femmes ont pu bénéficier du test -qui coûte 1.850 euros- sans frais grâce à un financement du ministère de la Santé entre 2013 et 2017. Mais il n'est désormais plus remboursé qu'à 25% par la Sécurité sociale. La société Genomic Health tente donc de convaincre la Haute autorité de santé de le valider pour qu'il soit intégralement remboursé, comme c'est déjà le cas au Royaume-Uni, en Suisse, en Grèce, en Allemagne ou en Ukraine. La société espère une prise en charge intégrale pour début 2019.