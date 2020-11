VIDEOS - Des tests antigéniques déployés dans les Ehpad de l'Eure pour tester les personnels

Une équipe mobile de l'hôpital d'Evreux s'est rendue cette semaine dans deux Ehpad d'Evreux et de Vernon pour diagnostiquer des éventuels cas de coronavirus parmi les personnels, grâce à des tests antigéniques.

Les personnels des Ehpad peuvent désormais être fixés en 15 minutes. Les tests antigéniques pour diagnostiquer le coronavirus, avec prélèvements dans le nez, sont déployés dans les établissements pour personnes âgées dépendantes depuis quelques jours, beaucoup plus rapides que les tests PCR dont les analyses peuvent prendre plusieurs jours. Selon de nouvelles recommandations du ministère de la Santé annoncées jeudi soir, les personnels des Ehpad vont être soumis à des dépistages hebdomadaires par test antigénique.

Une équipe mobile de l'hopital d'Evreux est venue ce jeudi et vendredi à l'Ehpad Auguste-Ridou à Vernon, pour tester tous les personnels de l'Ehpad volontaires, et former une infirmière.

Ces tests antigéniques ont permis de détecter plusieurs cas positifs de coronavirus à l'Ehpad Saint Michel d'Evreux, où l'équipe mobile est intervenue en début de semaine, les résidents sont confinés pour quatorze jours.

L'Etat va livrer 1,6 million de tests antigéniques aux Ehpad, qui s'approvisionneront eux-mêmes ensuite.

Selon les derniers chiffres de Santé publique France arrêtés au 16 novembre, 1.539 clusters étaient en cours d'investigation dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, soit plus d'un Ehpad sur cinq.