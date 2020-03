VIDÉOS - En Mayenne, la classe politique comprendrait un report du second tour des élections municipales

Ce dimanche soir, au-delà des résultats du premier tour des élections municipales, de nombreux élus et candidats s'interrogent sur l'opportunité d'un second tour le 22 mars alors que l'épidémie de coronavirus se répand très vite et frappe de plus en plus de Français.

Faut-il ou non un second tour des élections municipales le dimanche 22 mars ? De nombreux responsables politiques appellent le Président de la République à le reporter en raison de l'épidémie de coronavirus. Plus de 5.000 cas sont confirmés et 127 personnes sont mortes selon le dernier bilan du ministère de la santé. Le gouvernement prendra une décision dans les prochains jours après avoir consulté les experts médicaux et l'ensemble des formations politiques.

En Mayenne, nous avons demandé à Samia Soultani, vice-présidente LR de la région Pays de la Loire et candidate à Laval, et à Guillaume Garot, député socialiste, leur opinion. Les deux comprendraient une décision de report pour des raisons sanitaires et de sécurité nationale.

- ECOUTEZ, témoignage de Samia Soultani.

- ECOUTEZ, témoignage de Guillaume Garot