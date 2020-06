VIDEOS - En Mayenne, les soignants jettent symboliquement à la poubelle la médaille du "mépris"

A l'appel de plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers, les soignants mayennais ont une nouvelle fois manifesté ce mardi pour défendre l'hôpital public, dénoncer le manque de moyens humains et matériels et réclamer une augmentations pérenne des salaires.