VIDEOS-IMAGES : Courir en moustache pour la troisième édition de la Courstache à Aubière (Puy-de-Dôme)

En novembre, on porte la moustache et on court pour la lutte contre le cancer. Ce samedi avait lieu la troisième édition de la Courstache à Aubière, une course caritative organisée par l'ASPTT Clermont. Les fonds récoltés iront à la lutte contre les cancers masculins.

Aubière, France

Courir en moustache. A l'occasion de Movember, De nombreux marcheurs étaient réunis devant le gymnase d'Aubière pour participer à cette course caritative nommée La Courstache. Le départ de la première course a été donné à 9 heures et demi sur la route près du collège Joliot-Curie.

50 000 nouveaux cas de cancer de la prostate détecté chaque année

Cette course est organisée par l'ASPTT Clermont et la municipalité d'Aubière. "Elle a été créé il y a quatre ans après qu'on ait vu l'importance des courses contre le cancer du sein sur la région clermontoise" explique Jérémie Thiebaut, le directeur de la course. Avec la montée de Movember, la course entame sa troisième édition. Et cela marche plutôt bien puisqu'une troisième course a été ouverte.

Les premiers coureurs sont arrivés peu après 10 heures.

Cette Courstache est une course solidaire puisque l'argent récolté ira à trois bénéficiaires : le Centre Jean Perrin, la Ligue contre le Cancer et l'Oasis des Dômes. Elle permettra d'aider au développement de la recherche contre les cancers masculins. Le cancer de la prostate est, en effet, le plus répandu. 50 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

L'an dernier, ils étaient près de 1.200 participants l’an dernier. 13.500 euros avaient été reversés à trois associations et organismes.