VIDEOS - Grâce aux visites en réalité virtuelle, un promoteur immobilier lillois vend plus de logements

La Start-Up lilloise V-Cult permet de réaliser des visites virtuelles de biens immobiliers, avant leur construction. Les clients peuvent ainsi se projeter dans leurs futurs logements... et se décident plus rapidement à acheter. La société a présenté son dispositif ce jeudi à la Maison de la Radio.

La start-up lilloise V-Cult est venue présenter, lors les Laval Virtual days qui se sont tenus à la Maison de la Radio ce jeudi, son dispositif qui permet de visiter des logements en réalité virtuelle avant même leur construction.

Des visites de logement deux ans avant leur construction

En novembre dernier, le studio créatif a permis au public de visiter, en réalité virtuelle, les logements et les bureaux du futur bâtiment Treize B, construit à Lille par le promoteur Nacarat, et qui doit être livré en 2018. Une technique qui a permis au promoteur de vendre ses logements en un temps record, explique Samuel Mound, le chef de produit de V-Cult : "Le promoteur a vendu 19 des 23 logements disponibles du projet en 48 heures. " Il ajoute : "Si je vous dis que votre salle de bains fera trois mètres carrés, on ne se rend pas compte des volumes sur un plan. La réalité virtuelle permet de mieux se projeter."

On y est, on a vraiment envie de toucher" - Ethan, en pleine visite virtuelle

L'expérience, tentée par Ethan, en classe de troisième, est assez bluffante. "On y est, on a vraiment envie de toucher, s'enthousiasme l'ado. Ça change, j'ai même envie de m'asseoir sur les fauteuils !"

V-Cult emploie dix personnes à Lille, et développe d'autres projets pour les visites de bâtiments et d'espaces commerciaux.