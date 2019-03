VIDÉOS/PHOTOS - Découvrez le nouveau CHU de Limoges Dupuytren 2

L'établissement organise, ce week-end, deux journées "Portes Ouvertes". Après deux ans de chantier, le centre hospitalier Dupuytren 2 offre un plateau technique et médical de très haut niveau. Pour les visiteurs et le personnel, c'est un grand changement.

Limoges, France

Le CHU Dupuytren 2, à Limoges, ouvrira ses portes aux premiers usagers et patients le 18 mars. Les habitants de la Haute-Vienne peuvent le découvrir ce week-end à l'occasion de deux journées "Portes Ouvertes", ce samedi et ce dimanche de 11h à 17h. L'occasion de découvrir des bâtiments modernes et fonctionnels. Avec France Bleu Limousin, partez à sa découverte.

Des centaines de visiteurs ce samedi pour découvrir Dupuytren 2 à Limoges © Radio France

Un plateau technique de haut-niveau à Dupuytren 2 à Limoges © Radio France

Dupuytren 2 à Limoges : bâtiment moderne et lumineux © Radio France

