VIDÉOS - Quand les résidents d'un EHPAD mayennais retrouvent le sourire grâce à la "table magique"

Évron, France

Une dame tente de faire éclater des bulles de savon, une autre joue avec un ballon, un monsieur appuie sur une partition musicale, les notes s'envolent dans la cafétéria de l'EHPAD d'Evron. La "table magique", de conception néerlandaise, c'est de la thérapie par le jeu qui s'adresse aux personnes souffrant de démence, de quoi briser l'apathie et la solitude.

Motricité stimulée, mémoire sollicitée. Nicolas Kofer représente la société française qui importe la "table magique" : "vous avez une interaction sociale qui est créée entre les résidents, entre les soignants. On trouve des jeux tout simples qui permettent de faire des activités physiques. On voit les gens joyeux, on voit les soignants rigoler avec eux. C'est en effet magique, dans le sens humain du terme".

Et en effet humainement, souligne Déborah Sablé, chargée des animations, la machine fait des miracles : "quand les résidents ont des difficultés pour rentrer en communication avec nous et avec les autres, qui sont toujours dans une position de défense, et les voir s'amuser ensemble, c'est super".

La maison de retraite d'Evron souhaite acquérir trois "tables magiques" © Radio France

Une "table magique" coûte près de 7.000 euros. L'EHPAD d'Evron cherche les financements pour en acquérir trois. D'autres maisons de retraite du département se disent également intéressées.