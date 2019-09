VIDEOS - Un chien et un poney dans les couloirs du centre gériatrique St-Victor d'Amiens

Pierre (à gauche), Anne-Sophie Lamotte et Jean-Louis ont participé à un atelier "balle" avec Nino

Amiens

La scène est devenue presque banale au centre gériatrique St-Victor. Depuis quelques mois, Nino un berger des Shetland et Quenotte une petite ponette (de race Shetland) rendent visite aux résidents pour des ateliers de zoothérapie. Deux fois par semaine, ces visiteurs à poils sillonnent différents services de cet établissement qui dépend du CHU d'Amiens.

Aurélie Deaubonne, aide soignante, est la propriétaire de Quenotte que Jeanne apprécie particulièrement © Radio France - Claudia Calmel

Le centre St-Victor regroupe notamment un Ehpad, une unité de soins palliatifs et un service de soins longue durée. Nino et Quenotte participent à certains soins ou les accompagnent dans leurs activités de rééducation.

C'est Anne-Sophie Lamotte, la maîtresse de Nino, qui a eu l'idée de ces ateliers. Cette infirmière de l'Unité de Soins de Longue Durée s'est formée à la zoothérapie. Elle est convaincue des bénéfices du contact avec les animaux pour les personnes âgées hospitalisées : «Nino est utilisé pour les soins : pour la toilette, par exemple, pour les patients agressifs ou qui présentent des angoisses. Il a déjà accompagné des personnes en fin de vie en se logeant auprès d’eux dans les derniers moments pour les apaiser. Pour les patients qui ont des syndromes de rétractation, le contact avec la douceur du poil permet parfois à l’ergothérapeute d’arriver à déplier des membres. Mais on voit surtout les sourires quand Nino arrive : tout se passe dans la communication non-verbale. »

Des sessions de jeux balle pour solliciter les muscles de résidents sont aussi organisées avec Nino.

Anne-Sophie Lamotte fait également participer ses deux cochons d'inde Epie et Rosie aux atelier de zoothérapie.

Epie (à gauche) et Rosie participent aussi aux ateliers d'Anne-Sophie Lamotte © Radio France - Claudia Calmel

Ces activités et atelier avec les animaux permettent, dans certains cas, de réduire la prise en charge médicamenteuse pour Tatiana Khrabrov, cadre de santé au centre St-Victor : "Certains patients appréhendent les toilettes, les pansements ou certains soins médicaux : ils ont peur d’avoir mal. Mais _une fois qu’ils sont concentrés sur l’animal, ça se passe bien_. Et on n’a pas besoin de donner de médicaments pour diminuer cette anxiété-là."

Tatiana Khrabrov est cadre de santé au centre St-Victor © Radio France - Claudia Calmel

Le centre St-Victor voudrait développer ces ateliers de zoothérapie et proposer plus de jours de présence des animaux dans les prochains mois.

