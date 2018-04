Elle s'appelle Cassidy, elle a 10 ans , elle vit avec ses parents en Pennsylvanie , aux Etats-Unis. Il y a quelques temps elle a posté sur Facebook , sans demander à ses parents, une vidéo dans lequel elle témoigne du harcèlement dont elle est l'objet à l'école. Un groupe de garçon qui crachaient sur elles, venaient la frapper à la récré, lui tirer les cheveux etc. "Je me sens si seule " écrit -elle. Parce que son témoignage est écrit sur des petits panneaux qu'elle présente, elle ne parle pas. "Ils m'ont même dit de me suicider et menacent de me tuer". Ce témoignage a été entendu sur les réseaux sociaux à tel point qu'une star comme Hugh Jackman ou la très célèbre - aux Etats-Unis- équipe de Baseball de yankees de New York lui ont répondu et l'ont même invité. Elle s'est retrouvé sur CNN et d'autre médias Est-ce que ça a changé quelque chose? « On n'a plus la récré en même temps » dit Cassidy. Mais elle a toujours cours avec eux. Cette Cassidy a bien du courage. EN France le phénomène existe aussi. 14% des élevés du primaires et 12% des collégiens doivent faire face au harcèlement.