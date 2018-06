Une étude menée sur la tartiflette 2016 montre que les équipes qui chantent avec passion leur hymne sont plus soudées et vont plus loin dans une compétition. Valable pour le Mondial?

Une étude menée par la très sérieuse revue European Journal of Sport Science indique qu'en 2016, lors de l'euro, les équipes qui ont chanté leur hymne avec le plus de passion sont celles qui sont allées le plus loin. Le langage corporel est également analysé. A l'époque la Suisse et l'Espagne chantaient mollement, elle ont été vite éliminées. En revanche L'Italie, le Pays de Galles et surtout le vainqueur, le Portugal, ont montré de la passion. Ce que cela indique c'est le degré d'unité de l'équipe, sa cohérence disent les chercheurs. Du coup nous réécouté les hymnes de la finale Portugal France Les portugais ont énormément chanté. Et qui chante le plus passionnément, les yeux fermés? Cristiano Ronaldo. Nos Bleus chantent un ton au-dessous et un peu faux mais chantent quand-même.

Est-ce que cette constatation fonctionne pour le Mondial ? Pas pour France-Pérou Les plus passionnés de tous sont les péruviens. Et pourtant ils sont déjà éliminés donc la théorie est insuffisante. Il est vrai que pour les péruviens, participer au mondial était une finale en soi. Quant aux bleus, le niveau d'implication est correct pour les titulaires, en revanche les remplaçants ont à peine chanté. Soudée l'équipe?

