France

Filmer deux aimants qui s’attirent, mais à vitesse normale, cela peut paraître un peu brutal. D’où l’idée de le faire au ralenti et prendre ainsi le temps d’admirer le principe même de l’attraction. De petits cubes embrassent des cylindres, d’autres recouvrent des billes. Certains y verront une forme de poésie. Pour d’autres, ce sera juste la version minimaliste des célèbres transformers. Plus d’un million et demi d’internautes se sont en tout cas laissés aller à la contemplation.