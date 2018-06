Une jeune femme était tranquillement installée n'importe comment sur son siège lorsque qu'un coup de frein l'a placée dans une situation embarrassante et compliquée.

La ceinture de sécurité, en voiture, c'est obligatoire et ça protège ! Dans cette vidéo une jeune femme se tient calée dans le fauteuil, les pieds sur la plage avant, en tout cas jusqu'au coup de frein du conducteur. Parce qu'elle glisse et se retrouve dans une situation très très embarrassante et ce n'est pas facile d’en sortir!